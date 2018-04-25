Türkiye 57. Alay'a vefa için yürüdü

Fotoğraf: AA/Metin Aktas

ÇANAKKALE

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" yapıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere "yarma çorbası" ikram etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bak, gençlerin her yıl burada kamp yaptığını belirterek, ortamın çok duygusal olduğunu söyledi.

Bak, çorba dağıtımının ardından namaz kılıp yürüyüşe geçileceğini dile getirerek, "Çanakkale Türk milletinin yazdığı bir destan. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale geçilmez' sloganını yazdırdığı bir mekandayız." diye konuştu.

"Kahramanlık destanı yazan atalarımızla gurur duyuyoruz"

Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini'nin başlangıcına da katıldığını anımsatan Bak, şunları kaydetti:

"Onlar da kilometrelerce öteden gelip atalarını anıyorlar. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu ruhu vermek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu olanakları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Gençlerimize buradaki manevi ortamı, yaşanan mücadeleyi, kahramanlıkların nasıl oluştuğunu rehberler anlatıyor. Burasının manevi havasını kazanıyorlar. Ülkemizin bu topraklarda güçlü olması için gençlerimizi bu manevi bilinçle, kahramanlık bilinciyle, vatan bilinciyle yetiştirmemiz gerekiyor. O nedenle bu organizasyonu sürdürüyoruz. Bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda dünyadaki yerini alacaktır. Burada kahramanlık destanı yazan atalarımızla gurur duyuyoruz."

Yürüyüş sabah namazıyla başladı

Daha sonra çifte sela ve ezanın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve binlerce genç, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandıran küçük gösteriler yaptı.

Yürüyüşe, üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan Lübnan, Mısır, Suriye, Filistin, Sudan, Yemen, Afganistan ve Irak'tan gelen gençler da katıldı.

Kocadere köyü kamp alanından başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi.

Diyarbakır

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Aynı Ruhla Çanakkale" temasıyla Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Elazığ, Artvin, Bayburt ve Giresun'da anma etkinlikleri yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nde destanlaşan ve tarihe sığmayan kahramanlıklarıyla anılan 57. Piyade Alayı şehitlerini anmak amacıyla Diyarbakır'da Sümer Camisi'nde program düzenlendi.

Camide kılınan sabah namazının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla salavat ve tekbirler eşliğinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Diyarbakır Hava Şehitliği'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için dua edilerek Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Ankara

"57. Alay Vefa Yürüyüşü", Ankara'da öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Yürüyüşte, öğrencilerden oluşan grup, sabah namazı vaktinde Yenimahalle Yahyalar Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği ile 15 Temmuz Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Salavat ve tekbirler eşliğinde şehitliğe gelen öğrenciler, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Edirne

Edirne'de Selimiye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un da aralarında yer aldığı kortej, Selimiye Camisi'nden Balkan Şehitliği'ne kadar yürüdü. Kortejdekiler yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıdı.

Şehitlikte düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için yapılan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Kırklareli

Kırklareli'nde düzenlenen "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" etkinliğinde Hızırbey Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, sabah namazı kıldı, dua etti.

Namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlara çorba ikram edildi.

Daha sonra Atatürk Spor Salonu önünde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü.

Erzurum

Erzurum'da, kentin farklı noktalarından otobüslerle Narmanlı Camisi'ne gelenler, sabah namazını kıldı ve dua etti. Cami çıkışında çorba ikram edildikten sonra halk, araçlarla Erzurum Karskapı Şehitliği yakınına taşındı. Bir süre yürüyerek şehitliğe gidenler, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti. Program, şehit mezarlıklarında dua edilmesi ve Türk bayrağı bırakılmasıyla son buldu.

Ağrı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen anma töreni, sabah namazında Ağrı Merkez Cami'de başladı.

Sabah namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Gemici'nin vaazını dinleyen halk, okunan duaların ardından Gençlik Merkezince ikram edilen çorbayı tattı.

Meydanda tamamlanan yürüyüş sonrası tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duaların ardından son buldu.

Kars'ta 103 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Evliya Camisi önünde saban namazından sonra toplananlar, buradan yürüyüşe başladı. Ellerinde 103 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüyen grup, tekbirler getirerek "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganları attı.

Kazımpaşa, Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nden yürüyenler, Hat Sokak üzerinden sloganlar atarak Garnizon Şehitliğine geldi.

İl Müftüsü Mehmet Genç'in duasıyla program sona erdi.

Erzincan

Erzincan'da Camii Kebir'de toplanan vatandaşlar ve protokole namaz sonrası Türk Kızılayı tarafından çorba ikram edildi.

Askerlerin eşliğinde Ordu Caddesi üzerinden başlayan yürüyüşte ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyen grup, zaman zaman tekbirler getirdi.

Askerler "Her Türk Asker Doğar", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. 13 Şubat caddesi üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi önüne kadar devam eden yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Program, İl Müftüsü Yavuz Karabayır'ın duasıyla sona erdi.





Sakarya

Vatandaşlar ve öğrenciler, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti.

Cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildikten sonra yüzlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla Yorgalar Mezarlığı Şehitliği'ne yürüdü.

Öğrencilerin yaklaşık 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdığı yürüyüşün ardından şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve Adapazarı İlçe Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık tarafından dua edildi.

Bolu

Kültür Camisi'nde bir araya gelen grup, sabah namazı kılıp dua etti.

Namazın ardından katılımcılara cami bahçesinde çorba ikram edildi ve Türk bayrağı dağıtıldı.

Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı anısına sabah namazının ardından vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitliğe kadar yürüdü.

Burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Zonguldak

vatandaşlar ve öğrenciler, Yayla Fener Camisi'nde sabah namazını kıldı.

Cami çıkışında çorba ikram edilen grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla Şehitler Anıtı önüne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bartın

İmam Hatip Camisi'nde bir araya gelen grup, sabah namazı kılıp dua etti.

Çanakkale konulu vaaz da verilen namazın ardından yüzlerce kişi, dev Türk bayrağıyla şehitliğe yürüdü.

Burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Karabük

Karabük'te Sevgi Pınarı Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlara sabah namazının ardından çorba ikram edildi.

İkramın ardından Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cihan Ulukaya, kurum müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla 5 Binevler Şehit Mezarlığı'na kadar yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.