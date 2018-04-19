'Türkiye Astana sürecinde çok ciddi rol oynayan ülkelerden'

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, Suriye'deki savaş ve çatışmaların durdurulması noktasında Astana sürecinin önemine dikkati çekerek "Bütün dünya biliyor ki Türkiye, Astana sürecinde çok ciddi rol oynayan ülkelerdendir." dedi.

ANKARA

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Resmi Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, Çavuşoğlu ile çok kıymetli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirerek görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaretin yanı sıra uluslararası konuların ele alındığını anlattı.

Nazarbayev'in bu yıl Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaretin önemine dikkati çeken Abdrahmanov, iki ülke cumhurbaşkanının, görüşmelerde gündemdeki önemli konuları ele alacağını belirtti.

Ziyaret kapsamında iki ülke delegasyonlarının askeri, kültürel, insani, ticari ve yatırım konularının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Abdrahmanov, bu konuların yanı sıra uluslararası siyasetle ilgili önemli meselelerin gündeme geldiğini kaydetti.

Abdrahmanov, konuşmasında Astana sürecine de değinerek "Bütün dünya biliyor ki Türkiye, Astana sürecinde çok ciddi rol oynayan ülkelerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de savaş ve çatışmaların, dökülen kanların durdurulması noktasında en önemli süreçlerden biri olması sebebiyle Astana sürecine önem verdiklerini vurgulayan Abdrahmanov, "Bizler, Astana'da 8 tur boyunca Suriye’de istikrarın sağlanması noktasında kesinleşmiş mekanizmalar oluşturduk." dedi.

Abdrahmanov, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'deki durumun eski haline getirilmesi, Suriye'nin eski yaşantısına dönmesi Astana projesi ve sürecinde devamlılığın sağlanması, uluslararası desteğin mümkün olmasıyla gerçekleşebilir. Biz, bu süreçte, Astana sürecini, Cenevre süreciyle paralel görüyoruz ve Birleşmiş Milletler (BM) desteğiyle siyasi sürecin devam ettirileceğini öngörüyoruz."





