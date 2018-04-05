Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile güven mektubu takdim edecek Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic'i ayrı ayrı kabul edecek.



2- Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'ndan resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareket edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.



4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Valiliği, partisinin il başkanlığını ve Tatvan Belediyesini ziyaret edecek.

6- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Katsunobu Kato ile bir araya gelecek.

7- TBMM'den



- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.



- KİT Komisyonunda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2015 -2016 yılı hesapları iki oturumda ele alınacak.



8- Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk olacak.



9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

10- Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau ile görüşecek ve ardından basın toplantısı düzenleyecek.



11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Bağlantısızlar Hareketi Ara Dönem Bakanlar Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.



12- FETÖ Davaları



- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



- Darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 158 sanığın yargılandığı davaya Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına Silivri'deki Alibey Salonu'nda devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin "ana darbe" davasında, 14 tutuklu sanığın yargılanması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salonu'nda sürecek.



- FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarından oluşan 17'si tutuklu 31 sanığın yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve 2. Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan’ın yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



13- Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



14- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Doğuş-Unicaja Malaga ve Baskonia-Anadolu Efes maçları yapılacak.