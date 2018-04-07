Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın ve Denizli 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.

2- Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunduğu Moğolistan'daki temaslarına devam edecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şeker Vatandır Vatan Satılmaz" sloganıyla düzenlenecek Büyük Şeker Mitingi'ne katılacak.

4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gönül Köprüsü Programı ile Yüksekova Gençlik Merkezi'nden İstanbul'u görmeye gelen gençlerle buluşacak.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara Mart Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

7- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret edecek, Demirözü'nde toplu açılışlara katılarak sulama kanallarını inceleyecek, Aydıntepe'de muhtarlarla toplantı yapacak ve AK Parti Aydıntepe İlçe Kadın Kolları Bürosu'nun açılışını gerçekleştirecek.

8- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hilton Otel'de 11. Kalkınma Planı Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na, Edip Buran Spor Salonu'nda AK Parti Gençlik Kolları İl Kongresi'ne katılacak.

9- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kardemir Karabükspor-Antalyaspor, Trabzonspor-Kayserispor ve Beşiktaş-Göztepe maçları yapılacak.

10- Trabzonspor Kulübünün olağanüstü kongresi başlayacak. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongrenin ilk gününde yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak.