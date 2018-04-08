ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak.
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü" programına katılacak.
3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- Macaristan'da halk, genel seçim için sandık başına gidecek.
5- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.
6-Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı önünden verilecek startla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek.