Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

anasayfa > Türkiye 08.04.2018

Türkiye ve dünya gündemi

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt ve Van 6. Olağan İl Kongrelerine katılacak. 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünya Romanlar Günü" programına katılacak.

3- Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Macaristan'da halk, genel seçim için sandık başına gidecek.

5- Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasına, Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor, Bursaspor-Kasımpaşa, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçlarıyla devam edilecek.

6-Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı önünden verilecek startla Tarihi Yarımada'da gerçekleştirilecek.

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