ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Romanlar Buluşması"na katılacak.



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery Voronetsky'yi kabul edecek.



3- Başbakan Binali Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" ile WOW Hotel Kongre Merkezi'nde "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katılacak.



4- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



5- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.



6- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından ayrı ayrı kabul edilecek, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşecek.



7- TBMM'den



- Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine devam edilecek.



- KİT Komisyonunda, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 2015 -2016 yılı hesapları görüşülecek.



8- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "TÜSİAD İklim Toplantıları: Düşük Karbonlu Kalkınma Sürecinde Finansmanın Rolü" paneli ile "Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Ödül Töreni"ne iştirak edecek.



9- TÜİK, şubat ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.



10- Azerbaycan halkı, cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.



11- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.



12- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



- İzmir'de, "Askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



- Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 kişinin yargılandığı davaya devam edilecek.



-FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek.



13- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Reyer takımını konuk edecek.



14- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.



15- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih-Sevilla ve Real Madrid-Juventus maçları yapılacak.