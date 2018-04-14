Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih, Başakşehir ve Avcılar 6. Olağan İlçe kongrelerine katılacak.

2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Esenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Savon Otel'de iş adamlarıyla kahvaltıda buluşacak, Kırıkhan'da şehitler Ömer Küçük ve Ahmet Bayram ile Reyhanlı'da şehitler Fatma Avlar, Fırat Sinirli ve Ahmet Şanverdi'nin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

- Hassa'daki Afrin Harekat Noktası Sakız Karakolu'nu ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Programı'na katılacak, Ottoman Palace'da muhtarlarla bir araya gelecek.

4- ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik hava harekatıyla ilgili gelişmeler izleniyor

5- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Yenişehir Belediyesi Matay Spor Tesisleri'nin temel atma töreni, Yenişehir Belediyesi Bayanlar Spor Salonu'nin açılışıyla Almira Otel'de düzenlenecek 16. Kalite ve Başarı Sempozyumu ödül törenine katılacak.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Memur-Sen İstanbul Kadın Buluşması"nda yer alacak.

7- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tomarza Doğalgaz Temel Atma Töreni'nde bulunacak, Kocasinan Belediyesi Mimar Sinan Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri'nin açılışını gerçekleştirecek, İncesu Belediyesinin toplu açılış ve temel atma programına iştirak edecek.

8- MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak, basın toplantısı düzenleyecek.

9- Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasına Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

10- Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasına Denizlispor-Çaykur Rizespor, Gazişehir Gaziantep-Altınordu, Ümraniyespor-MKE Ankaragücü karşılaşmalarıyla devam edilecek.