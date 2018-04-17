ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu ile Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.



- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da toplantılara katılacak.



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ile Mali-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Djiguine'yi ayrı ayrı kabul edecek.



3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grupları toplanacak.



4- TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.



6- TÜİK, şubat ayı perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.



7- Hazine 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.



8- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

9- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenecek törenle anılacak.

10- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Kara Harp Okulunda yaşanan eylemler nedeniyle 239 kişinin yargılanmasına Sincan'daki Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.



- FETÖ'nün darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılanmasına, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu 44 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.



- Darbe girişimine ilişkin dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı tuğgeneral Hasan Polat ve eski emniyet mensuplarının da aralarında olduğu 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı davanın görülmesine Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.



- Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin davada, 14'ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



11- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı “böcek” davasına Ankara Adliyesindeki Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



12- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.