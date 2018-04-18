Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.



3- TBMM'den



- Genel Kurulda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.



- KİT Komisyonunda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün 2015 ve 2016 yılı kesin hesapları ele alınacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

5- TÜİK, "2017 yılı İstatistiklerle Çocuk" bültenini yayımlayacak.



6- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- FETÖ davaları



-FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesi ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.



- Darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesine ilişkin 1'i firari 6'sı tutuklu 15 sanığın yargılanması, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Alibey Spor Salonu'nda sürecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



- Malatya'da darbe girişimine ilişkin dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılaması sürecek.



8- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'u Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.