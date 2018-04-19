ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.



- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da milletvekilleriyle yapılacak kahvaltıda yer alacak.



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Cumhuriyeti Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüşecek, Meclis Kültür Varlıkları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa İsen ve komisyon üyeleri ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'u ayrı ayrı kabul edecek.



3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut'un İçerenköy Cemevi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.



4- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA Editör Masası'nın konuğu olacak.



5- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile KKTC Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.



6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Ömer Halisdemir davası karar duruşmasının ardından basın açıklaması yapacak.

7- TBMM'den



- Genel Kurulda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmeleri devam edecek.



- KİT Komisyonu, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 2015-2016 yılı hesaplarını ele alacak.



8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin beklenti anketini düzenleyecek, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



9- TÜİK, "Tarımsal İşletme Yapı Araştırması, 2016" adlı haber bülteni ile 2017 yılı uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini yayımlayacak.



10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



11- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



12- FETÖ davaları



- Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.



- Darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılanmasına Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine dinleme cihazı konulmasına ilişkin 12 kişinin yargılandığı "böcek" davasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar, Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 34'ü tutuklu, 44 sanığın yargılanması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi'nde sürecek.

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



13- Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.