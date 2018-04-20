ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 150. Yıl Programı'na katılacak, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı kabul edecek, Yeşilay Zümrüdüanka Ödül Töreni'ne iştirak edecek.



2- TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin seçim önergesi görüşülecek.



- Başbakan Binali Yıldırım da görüşmelere katılacak.



3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.



4- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çankaya Köşkü’nde KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve beraberindeki heyeti kabul edecek.



5- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenler, Bayrampaşa, Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da AK Parti 5. Kadın Kolları Olağan İlçe Kongrelerine katılacak.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Perakendede Kadının Gücü" temalı programın ardından "Bacıyan-ı Rum Türkiye'nin Üreten Kadınları Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

7- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Şırnak Üniversitesi Şehircilik Zirvesi ile İdil'de Toplu Tesis Açılış Töreni'ne katılacak, Toplum Yararına Çalışma kapsamında İdilli kadınları ziyaret edecek, 15 Temmuz Parkı ile Mesire Alanı açılışını gerçekleştirecek.



8- Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Turizm Yılı kapsamında düzenlenecek Anadolu Ateşi dans gösterisinden önce basın toplantısı yapacak.



9- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MEB Şura Salonu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Sağlıklı Tayfa Rafadan Tayfa" adlı müzikalin özel gösterimine katılacak.



10- Başbakan Yardımcısı Şimşek, ABD'de Uluslararası Para Fonu-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında temaslarını sürdürecek



- Şimşek, G20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.



11- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "KOBİ’lerde Dönüşüm Zirvesi" ile Bakanlıkta "KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile TSE Arasında Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İş birliği Protokolü"nün imza törenine katılacak.



12- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Halkalı ve Çerkezköy tren istasyonlarını ziyaret edecek. Arslan ve Bulc, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacak.



- Arslan, Türk Sivil Havacılık Akademisinin açılış törenine de katılacak.



13- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nisan ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.



14- TÜİK, mart ayı konut satış istatistikleri ile yurt dışı üretici fiyat endeksini ve nisan ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.



15- Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi, DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.



16- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Darbe girişiminde, Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 askerin yargılanması İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesinde sürecek.



- Darbe girişiminde, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.



- Darbe girişimine ilişkin, İstanbul Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu, 43 sanığın yargılanması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesinde sürecek.



- Darbe girişiminde 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 36 sanığın yargılanmasına Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



17- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşılaşacak.