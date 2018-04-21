ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de DEİK Genel Kurulu'na katılacak.
2- AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kaya Ramada Otel'de Balkan Rumeli Çalıştayı'na katılacak.
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
6- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada, Gençlerbirliği-Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor-Bursaspor, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçları oynanacak.