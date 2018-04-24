'Türkiye'nin çatısı' tablo gibi

Fotoğraf: AA/Bülent Mavzer

IĞDIR

Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Büyük Ağrı Dağı, üzerinde oluşan bulut kütlesiyle tablo gibi görüntüye büründü.

Iğdır ve Ağrı il sınırlarında bulunan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Büyük Ağrı Dağı, zirvesinde oluşan ve bir şapkayı anımsatan bulut ile ayrı bir büyüleyici görsellik sundu.

Bir süre önceki kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan dağ, zirvesindeki bulut ve eteklerindeki ovanın yeşilliğinin birleşmesiyle adeta bir tablo gibi manzara oluşturdu.

Halk arasında da "Ağrı Dağı şapka taktı" sözüyle nitelendirilen bu durum, genellikle bahar aylarında, yağmurlu havaların son bulmasının ardından görülüyor.

Muhabir: Bülent Mavzer