Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow açıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim" dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından düzenlenen "Türkiye-Asya Sivil Havacılık Konferansı", Antalya'da başladı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, programa katılarak konuşma yaptı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

ANTALYA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Antalya'da açılan Eurasia Airshow ile ilgili, "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan alanda açıldı.

Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, açılış töreninde, etkinliğin, havacılık sektörünün geldiği noktayı gösterme açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu tür fuarların, küresel gelişimin tanıtılması ve pazarlama imkanlarının elde edilmesi bakımından da önemli olduğunu vurgulayan Coşkunyürek, dünyanın önde gelen havacılık sektörü temsilcileriyle Türkiye'nin havacılık sektörü temsilcilerinin bir araya gelme imkanı bulacağını dile getirdi.

Havacılığın stratejik açıdan büyük önem taşıyan, en son teknolojinin kullanıldığı sektörlerin başında geldiğini ifade eden Coşkunyürek, "Havacılık ve uzay sektörünün lider markalarını bir araya getiren fuarın, sektörümüzün küresel ölçekte tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını belirtmek isterim. Türkiye, bulunduğu coğrafi mekan itibarıyla Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'nın kesim noktasında doğal bir hat olarak bulunmaktadır. 2017 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Avrupa'nın 4'üncü büyük bağlantı merkezi konumuna ulaşmıştır." diye konuştu.

Serbestleştirme politikalarıyla sektörde faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin sayısının arttığını, sektörde sağlanan rekabetle bilet fiyatlarının ucuzladığını anlatan Coşkunyürek, Türkiye'de 2003 yılında yaklaşık 35 milyon olan yolcu sayısının bugün 200 milyonu aştığını kaydetti.

Havayollarındaki uçak sayısının 508'e, havaalanı sayısının da 26'dan 55'e ulaştığını belirten Coşkunyürek, "2003 yılından itibaren havacılık sektöründe 4,5 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Özel sektörün de marifetiyle halihazırda 13,5 milyar dolarlık yatırım devam etmektedir. Kamu-özel iş birliği modeliyle yapılan yatırımlarla ülkemize birbirinden güzel havalimanları kazandırılmış, Türk hava sahası dünyanın en güvenli ve en çok tercih edilen hava sahası haline gelmiştir. Yatırımlar hızla devam ediyor, 2018 performans yılımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapımı devam eden üçüncü havalimanı projesine değinen Coşkunyürek, 10 milyar avroya mal olacağı öngörülen projenin yüzde 85'inin gerçekleştirildiğini, 29 Ekim 2018'de havalimanının açılmasının planlandığını bildirdi.

Bakanlık olarak havacılık ve uzay sanayisinde misyonlarının teknoloji ithal eden değil, teknoloji üreten ve geliştiren bir ülke konumuna geçmek olduğunu vurgulayan Coşkunyürek, Bakanlıkları koordinasyonunda Türksat 6A uydu projesinin devam ettiğini, uydunun 2020'de uzaya fırlatılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Açılışta konuşan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Oleg Bocharov da fuarda Rusya'nın çok sayıda firmayla yer aldığını belirterek, "Önümüzdeki beş günde hem birlikte çalışmak açısından hem de iş birliği açısından büyük bir yol kat edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de G20 Liderler Zirvesi ve botanik EXPO başta olmak üzere Antalya'nın son yıllarda önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını, Eurasia Airshow'un da kentin marka değerine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu