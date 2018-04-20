MARDİN

Hoşgörü ve medeniyet kenti Mardin'de, "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı.

Taşların dantel gibi işlendiği kentte Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesince bu yıl ikincisi düzenlenen festival kortej yürüyüşü ile başladı.

Sabancı Müzesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren, Mardin’in simgelerinin de yer aldığı yürüyüşte tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümler, rahvan atları, davul, zurna ve arbane ekipleri renkli görüntüler oluşturdu.

Festival kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konserin ardından Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ziyaretçiler uçurtmalarını, Mardin’in tarihi evlerinden uçurdu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Daha bir sene öncesine kadar bu sokakta, bu birinci caddede kimse yoktu ve hep beraber, 'Mardinli sabrediyor. Mardinlilerle beraber bu şehri huzur şehri haline getireceğiz.' demiştik. Şimdi Allah bunu nasip etti, artık otellerimizde yer yok. Gördüğünüz gibi caddede yürüyecek yer yok. Hepimizin yüzü gülüyor, inşallah hep böyle devam edecek. Şu an hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de dünyanın değişik ülkelerinden uçurtmaseverler, uçurtmacılar ilimize geliyorlar."

Etkinliklerin süreceğini müjdeleyen Yaman, mayısın bu etkinliklerin zirve yaptığı bir ay olacağını aktardı.

"Artık Mardin bir sanat ve kültür şehri olarak anılıyor ve bundan sonra da böyle olacak." diyen Yaman, kentin masal şehir olduğunu, bu huzurun vatandaşların sayesinde devam edeceğini vurguladı.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da bu yıl ikincisi düzenlenen festivale binlerce çocuğun katıldığını belirtti.

Uçurtmaların Mardin'e çok yakıştığını ve güzel bir renk kattığını ifade eden Erdoğan, "Mardin'de uçurtma uçurmaya devam edeceğiz. 5 binin üzerinde çocuk kendi uçurtmasını yaptı ve bilenler bilmeyenlere öğretecek. Festivalimiz 4 gün devam edecek." diye konuştu.

❮ ❯ "Uluslararası Mardin Uçurtma Festivali" başladı Taşların dantel gibi işlendiği Mardin'de bu yıl ikincisi düzenlenen ve 4 gün sürecek olan "Uluslararası Uçurtma Festivali" başladı. Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Mardin Müzesince kentte düzenlenen festival, kapsamında çok sayıda kişinin katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Mardin’in sembol ve simgelerinin yürüyen maketleri, tahta bacaklar, palyaçolar, tarihi kostümleri, rahvan atlarıdavul zurna ve arbane ekipleri renkli görüntüler oluşturdu. ( Osman Öksüz - Anadolu Ajansı ) 20.04.2018 Osman Öksüz 1 / 17

Programın sonunda vatandaşların dilek feneri uçurması renkli görüntüler oluşturdu.

Festival, hafta sonu Artuklu Üniversitesi kampüs alanında, pazartesi günü Nusaybin'de, salı günü de Artuklu ilçesinde devam edecek.

Muhabir: Muhammed Furkan Güneş, Halil İbrahim Sincar