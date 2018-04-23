Yangınlarda hayat kurtaran temel bilgiler

Yangından etkilenmemek için hayat kurtarıcı olarak, banyodaki küveti ve varsa su doldurabilecek her kap kacağın su ile doldurulması öneriliyor.

İSTANBUL - Güç Gönel Sağıroğlu

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Erhan Bakırcı, yangından etkilenmemek için hayat kurtarıcı önerilere ilişkin, "Banyodaki küveti ve varsa su doldurabileceğiniz her kap kacağı su ile doldurun. Su yaşamsal bir araç olup itfaiyeciler sizi kurtarmaya gelene kadar yaşamsal destek sağlayabilir." dedi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangın, yüksek katlı binalarda yaşayanların yangın riskine ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu da gündeme getirdi.

Kurumlarda, şirketlerde, okullarda zaman zaman yapılan tatbikatlarla yangın konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışılsa da çeşitli durumlar, alevler ve dumandan korunmak için alternatif yolların da bilinmesi gerektiğini gösterdi.

Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak, hayat kurtarıcı olabiliyor.

Yangın anında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında AA muhabirine bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Bakırcı, yüksek katlı binalar yangına karşı güvenli inşa edilse de kullanıcıların eşyaları ile elektrik-gaz gibi enerji kaynaklarının yangına neden olabildiğini söyledi.

"Evlerde yangın söndürücü bulundurulmalı"

Bakırcı, özellikle çöp toplama-saklama odaları, elektrik tesisatı ve tesisata aşırı yüklenmeler, tesisata yetkisiz müdahaleler, mutfakta kullanılan ocak, tüpgaz tesisatından kaynaklanabilecek risklere karşı dikkatli olmanın önemine işaret etti.

Böylesi risklerle meydana gelebilecek yangınlara karşı evlerde portatif bir kuru kimyasal yangın söndürücünün hazır bulundurulması gerektiğini öneren Bakırcı, şöyle konuştu:

"Ayrıca yatak içinde asla sigara içmemeli, izmaritler söndürülmüş olduğundan emin olunarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli aletlerimizin şarj işlemlerinin kontrol edilebilir zamanlarda olmasına özen göstermeliyiz. Bunun yanında elektrikli aletlerin kullanım süresi dışında elektrik tesisatına ilişik olmaması ve kullanım prosedürlerine uyulması önem taşımaktadır. Evimizde duman, gaz, su dedektörü bulundurmalı ve aktif olduğundan, pillerini zamanında değiştirdiğimizden emin olmalıyız. Yangın algılama, ihbar ve söndürme sistem unsurlarının bakım, onarım ve denetimi yapılmalı, tüm sistem ile uyumlu olduğundan emin olmalı, bu konuda yetkililerin ikaz ve tavsiyelerine uymalıyız."

"Kapınızı ıslatın"

Bakırcı, bazı durumlarda yangın alarmı sisteminin çalışmayabileceğine dikkati çekti.

Çok katlı bir binada yaşarken benzeri bir olayla karşılaşan ve alt katlarda bir yangının büyüdüğünü son anda fark eden bir kişinin ilk olarak durum muhakemesi yapması gerektiğini vurgulayan Bakırcı, öncelikle yangının hangi katta olduğu ve çıkış yolu üzerinde alevlerin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesini önerdi.

Bakırcı, yangın alt katlarda çıkmışsa çıkış yolunda duman ya da alev de yoksa bir an önce binanın terk edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Daire kapınızın kolu, kapı yüzeyi sıcak ise yangının kapınıza geldiğini anlamalıyız. Kapıyı açmamak, kapıyı ıslatmak bu noktada yangının yaşam alanımıza girmesini bir müddet engelleyecektir. Buna rağmen duman içinden kaçmak zorunda kalınırsa zeminden sürünerek duman katmanını geçmek ve acil çıkış yolu ile binayı terk edip toplanma alanına gitmek mümkün olabilir. Bu noktada, üzerimizdeki elbiselerin ortam ısısı ile yanmaması önemlidir. Bu nedenle mümkün ise elbiselerimizi ıslatarak rotamızı takip etmek, duman solumamamız için ıslak havlu ile burnumuzu kapatmamız gerekebilir."

"Her kap kacağı suyla doldurun"

Kaçış yolu bir şekilde engellenmiş ise bu noktada sakin kalmanın son derece önemli olduğuna işaret eden Bakırcı, "Acil kaçış rotalarından çıkmak mümkün olmazsa öncelikle yangın alev ve dumanından en az etkilenen veya etkilenmemesi muhtemel bir daireye veya dairenize dönmek gerekir. Banyodaki küveti ve varsa su doldurabileceğiniz her kap kacağı su ile doldurun. Su yaşamsal bir araç olup itfaiyeciler sizi kurtarmaya gelene kadar yaşamsal destek sağlayabilir. Daire içinde mevcut havalandırma sistemini veya alevlerin yayılmaması için hava devr-i daimini sağlayacak vantilatör gibi araçları kapatın. Sığınılan dairede mevcut yangının alev ve dumanından en az etkilenen veya etkilenmemesi muhtemel camı olan bir oda seçilmeli, oda kapısı kapalı, kapı altlarına, yanlarına halı, kilim yastık, yorgan gibi malzemeler yerleştirilerek oda içine kapı yönünden hava girişinin minimum olması sağlanmalıdır. Duman içeri girmeye başlar ise kapatma için kullandığımız eşyaları ıslatarak zaman kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Pencereden beyaz bez parçası sallayın"

Erhan Bakırcı, gerekli tedbirleri aldıktan sonra kurtarılmayı beklerken pencereden beyaz bir bez parçasını sallamanın, itfaiyecilerin dikkatini bu tarafa yöneltmelerini sağlayacağını ifade etti.

Yangın kişilerin evinde başlamışsa bu durumda evin güvenli şekilde terk edilmesi için sadece birkaç dakika olduğunun altını çizen Bakırcı, bu nedenle evde bulunan herkesin acil durumda nasıl dışarı çıkacağını bilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

İlk müdahalenin başarısız olması durumunda konuttan ayrılmadan önce dairenin gaz ve elektrik tesisatının kapatılması gerektiğini dile getiren Bakırcı, itfaiye ve bina görevlilerine haber verildikten sonra diğer katlardaki sakinlerinin de durumdan haberdar edilmesini tavsiye etti.

Yangın esnasında veya tehlikesinde asansörlerin kesinlikle kullanılamayacağının altını çizen Bakırcı, ayrıca alevler büyürken evden kıymetli eşyaların kurtarılma çabasının da kaçma şansını azaltacağını sözlerine ekledi.