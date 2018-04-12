Yer değişikliği talebi reddedilen engelli memura iyi haber

ANKARA - KEMAL KARADAĞ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olduktan sonra Konya Bozkır İlçe Nüfus Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak göreve başlayan bir kişi, daha sonra naklen atamayla Emirgazi Nüfus Müdürlüğüne görevlendirildi.

Engellilik durumunu gerekçe göstererek Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğüne atanmak isteyen kişinin talebi, aynı yere başka birinin görevlendirilmesi nedeniyle reddedildi. Engelli kişi, bunun üzerine Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ise gönderdiği yazıda, tayin talebinin kadro ve ihtiyaç durumu nedeniyle değerlendirilemediğini belirtti.

KDK, başvuranın talebinin reddedilmesine ilişkin idari işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığını gerekçe göstererek başvurucunun isteğinin yerine getirilmesine yönelik Konya Valiliğine tavsiyede bulundu.

Karardan

Kurumun verdiği tavsiye kararında, Anayasada, engellilerin de içinde bulunduğu toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik tedbirler içeren özel koruyucu hükümlere yer verildiği hatırlatıldı.

Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın devlet memurlarına ilişkin mevzuatta da korunduğuna işaret edilen kararda, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te "engellilik durumuna bağlı yer değişikliği" konusunun düzenlendiği belirtildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Başvuranın ikinci yer değiştirme talebinin, engelinden dolayı zor olan hayatını kolaylaştırma, engelleri azaltma, iş hayatında verimli olabilme amacıyla yapıldığı görülmektedir. İdarenin, yürütmenin durdurulması kararını da dikkate alarak hakkaniyete uygun bir şekilde başvuranın talebini değerlendirmesi ve başvuranın hayatına dair engelleri arttırmak yerine azaltmayı hedeflemesi gerekmektedir."

KDK'nin tavsiye kararına uyan Konya Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, başvurucunun yer değişikliği talebinin yerine getirildiğini bildirdi.