24 Haziran 2018 seçiminde süreç nasıl işleyecek

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'Künefe çeviren adam'ın elleri boş kaldı
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Anadolu Farm soruşturmasında muhasebeci tutuklandı
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'Kadın dostu olmayan yapılanmalarla mücadele etmeliyiz'
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Türkiye'den darbeciyi serbest bırakan Yunanistan'a tepki
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Sömürge döneminden kalma adını değiştirdiler
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Netanyahu milyarder iş adamından 'hediye' istedi
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İsrail askerleri bir Filistinliyi daha şehit etti
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Esed rejimi kuşatma alanlarına saldırıyor
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Mısır'da medya için zor ve kritik dönem
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'Kadınlar ekonomiye katılmazsa gelişim hızımız yeteri kadar iyi olmaz'
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Güneydoğu dev fuara hazırlanıyor
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İstihdam Seferberliği işe yerleştirmede rekor getirdi
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'Yerli İHA’mız var ama güneş gözlüğümüz yok'
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Kablo üretiminde 'nano bor' dönemi
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Türk futbolunun kanayan yarası: Tribün olayları
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Premier Lig efsanesi 22 yıllık kariyerini sonlandırıyor
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TFF olaylı derbi için toplanacak
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PFDK'den Terim'e ceza
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Saha avantajı yeniden 76ers'ta
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Kadın basketbolunun 1 numarası belli oluyor
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Premier Lig efsanesi 22 yıllık kariyerini sonlandırıyor
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Razgatlıoğlu Hollanda'da piste çıkacak
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MotoGP'de sıradaki durak ABD
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Saha avantajı yeniden 76ers'ta
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Biret'in 60 yıllık stüdyo kayıtları tek eserle dünya piyasasında
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CSO ilk kez bin 500 çocukla konser verecek
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Rus ressam marküteri sanatıyla Kur'an'dan 20 ayeti tablolaştırdı
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29. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
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'Türkçe müthiş bir dil'
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İngiltere'nin perakende devleri krizde
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Proje liderler-proje terör örgütleri ittifakı
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Askeri harekâtların kuvvet çarpanı: İnsansız hava araçları
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İran siyasetinde fay hatları geriliyor
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Afganistan’da barış ne kadar yakın?
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Çamlıca Camisi'nde geri sayım başladı
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Masal gibi düğün 3 gün 3 gece sürdü
Kapadokya'nın "uzaydan görülen" heykelleri keşfedilmeyi bekliyor
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Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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24 Haziran 2018 seçiminde süreç nasıl işleyecek
AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, cumhurbaşkanının onayına sunulmaksızın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
20.04.2018
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