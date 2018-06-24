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24 Haziran 2018 seçiminde süreç nasıl işleyecek
AK Parti ve MHP'nin, seçimin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak önergesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildikten sonra, cumhurbaşkanının onayına sunulmaksızın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
20.04.2018
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