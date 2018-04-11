Afrin Harekatı'na üniversite öğrencilerinden anlamlı destek

Askeri kamuflaj ve üzerinde 'Biz bitti demeden bitmez' yazılı tişörtler ile Türk Milli Takım forması giyen bir grup kız öğrenci, KYK Kilis İl Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan Zeytin Dalı Harekatı Ormanı'nda fidan dikti.

Fotoğraf: AA/İzzet Mazi

KİLİS



Askeri kamuflaj ve üzerinde 'Biz bitti demeden bitmez' yazılı tişörtler ile Türk Milli Takım forması giyen bir grup kız öğrenci, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kilis İl Müdürlüğü bahçesinde oluşturulan ormanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerler için fidan dikti.

KYK Kilis İl Müdürü Cengiz Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda böyle bir etkinlik hazırladıklarını söyledi.

Etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğuna işaret eden Korkmaz, "Yurdumuz bahçesinde kız kardeşlerimizle beraber Afrin Harekatı'nda şehit olan güvenlik güçlerimizin adına zeytin gibi çeşitli fidanları dikiyoruz. Organizasyon için gençlerimizi tebrik ediyor bu gibi örnek davranışların devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Kuvai Milliye Derneği Kilis Şube Başkanı Reşit Yetimoğlu ise öğrencilerin davetini aldığında hiç düşünmeden dernek üyeleriyle icabet ettiklerini belirtti.

Yetimoğlu, karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve bir süre donup kaldığını ifade ederek "Biz vatanımızın ve milletimizin her zaman askeriyiz ve her zaman asker olmaya da hazırız. Bu çocukları böyle gördüğüm zaman söyleyecek bir şey bulamadım." dedi.

Öğrencilerden Senem Kandilli de bu tür faaliyetleri destek almadan icra etmenin zor olduğunu, bu nedenle yurt idaresinden yardım istediklerini aktardı.

İdarenin verdiği destekle askeri kamuflaj ve çeşitli kıyafetler aldıklarını anlatan Kandilli, Türk ordusunun kıyafetini taşımaktan ve Türk bayrağının gölgesinde yaşamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Türkmenistan vatandaşı Gülşat Hudyverdiva da Afrin Harekatı'nı desteklemek için kamuflajını giyip bahçeye indiğini dile getirerek Türk Askeri'nin kıyafetini giydiği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu vurguladı.

Aliye Sidal da Zeytin Dalı Harekatı'na destek kapsamında giydiği kamuflajın kendisini çok güçlü hissettirdiğini, bu tür sosyal etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğini kaydetti.

Etkinliğin sonunda dikilen fidanlara Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin yazıldığı plakalar asıldı.

Muhabir: İzzet Mazi