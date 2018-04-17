'Anadolu'nun kapısı' ışıl ışıl

KARS - Cüneyt Çelik

Doğu ile batı arasında yer alan ve Anadolu'ya açılan bir kapı olarak görüldüğü için Urartular, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde "kapı kent" olarak anılan Kars, adeta buram buram tarih kokuyor.

Çok sayıda tarihi yapıyı bünyesinde barındıran kent, son dönemde bazı binaların restore edilip ışıklandırılmasıyla konuklarına görsel şölen sunuyor.

Son dönemde turizme ivme katan Doğu Ekspresi ile öne çıkan kentte, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansı ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası binaları ile Kars Kalesi, Evliya Camisi, Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri Türbesi'nin ışıklandırılması yapılara ayrı bir güzellik kattı.

Karslı esnaf Zeliha Akdemir, Kars'ın çok güzel şehir olduğunu hatırlatarak, "Kars'ta çok güzel Rus binaları, kiliseler var. Tarihi binalar akşamları ışıl ışıldır, gerçekten çok güzel yapılar var." dedi.

Kentte birçok güzelliği bir arada görebilmenin mümkün olduğunu anlatan Akdemir, "Kars'ta hiçbir yerde bulunmayacak tarihi güzellikler var. Bütün insanlar gelip ışıl ışıl şehrimizi 24 saat gezebilirler. Herkesi buraya davet ediyorum. Görülmeye değer yerlerimiz var. Gerçekten gelenler beğenerek geri dönüyor. Kars son dönemde de Doğu Ekspresi ile bayağı ilgi gördü, işletmemin karşısında tarihi Rus binası var, buranın gezilip görülmesini öneririm." diye konuştu.

"24 saat gezilebilecek bir kent"

Kafkas Üniversitesi öğrencisi Burcu Gündoğdu da Kars'ın tarihi eserleriyle ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, "Kars tarihiyle çok güzel bir şehirdir. Işıklandırmalarıyla günün 24 saati gezilebilecek bir yerdir. Hava güzel olduğundan dolayı bisikletlerimizi aldık, gezmeye çıktık. Işıklandırmalar da çok güzel. Herkesi Kars'a bekleriz. Gezilmesi görülmesi gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencisi Özlem Gül de şunları söyledi:

"Kars'ın güzel tarihi mekanları var. Havariler Kilisesi, Hasan Harakani Türbesi, Kars Kalesi var. Çok güzel tarihi eserler, tarihi evler var, okulları bile tarihi eser. Kars ışıklandırmalarıyla geceleri daha bir farklı hale geldi ki kaleden baktığınızda çok güzel bir manzarası var. Buraya herkes gelsin, görülmesi gereken bir şehir, tarihi zenginliğimiz çok fazla."

Vatandaşlardan Baran Laçin de Kars'ın turistik bir yer olduğunu ifade ederek, "Kars kalesi ışıklandırma yönünden bu kadar iyi değildi geçen yıl. Bu sene biraz ışıklandırma olmuş, gelen turistler daha rahat görebiliyorlar. Işıklandırma Kars turizmi açısından büyük gelişme. Işıklandırmaların olması insanların daha fazla dikkatini çekiyor." dedi.