Anneleri çalınan kuzular biberonla besleniyor

MUŞ

Muş'ta besici Refik Türker'in ağılından 40 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine annesiz kalan ve sütten kesilmeyen 25 kuzu biberonla verilen süt ile besleniyor.

Merkeze bağlı Aşağıyongalı köyünde bir hafta önce şüpheliler Türker'e ait ağıldan 70 küçükbaş hayvanın 40'ını çaldı.

Koyunların bulunması için jandarmaya haber veren ve annesiz kalan 25 kuzuyu biberonla beslemeye başlayan Türker, AA muhabirine, yıllarca emek verip besledikleri koyunların bir gecede çalındığını söyledi.

Tek geçim kaynaklarının besicilik olduğunu anlatan Türker, şunları belirtti:

"Sabah hayvanları otlatmak için ağıla gittim ve koyunların çalındığını fark ettim. Hayvanları bulmak için çevre ilçelerde, dağda, bayırda aradım ama hiçbir yerde bulmadım. Sütten kesilmeyen kuzuların annesi de çalındığı için 25 kuzuyu biberonla besliyoruz. Eşim sabah erken kalkıp kuzular için köyden süt topluyor. 6 kız çocuğum var, bunları çobanlık yaparak büyüttüm. Yıllarca çalışıp 70 koyun sahibi oldum, 40'ı çalındı."

Türker'in eşi Ayten Türker de koyunlarının çalınmasıyla zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Hırsızların, çocuklarının rızkını çaldığını vurgulayan Türker, "Koyunlarımızın bulunmasını istiyorum. Kuzuları biberonla emzirmekten çocuklarıma zaman ayırıp bakamıyorum. Çocukları evde bırakıp her sabah köyden süt toplayıp 25 kuzuya veriyorum." dedi.