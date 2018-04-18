Belediye başkanı olsa da öğretmenliği bırakmadı

YOZGAT - Ömer Ertuğrul

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde öğretmenlik yaparken 9 yıl önce Belediye Başkanı seçilen Dilaver Özcan, bir taraftan belediye hizmetlerini yürütürken diğer taraftan da eğitim çalışmaları yapıyor.

Belediye binasında küçük bir sınıf oluşturan Özcan, beldede üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurslar düzenliyor.

Eğitime önem veren Özcan, belediye olarak hazırladığı Avrupa Birliği (AB) projeleriyle de beldedeki öğrencileri çeşitli etkinliklere ve gezilere gönderiyor. Öğrencilere sıcak ve samimi davranan Özcan'a bazı öğrenciler, "amca" diye hitap ediyor.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarını öğrencilere kurs vererek değerlendirdiğini söyledi.

Eğitime çok önem verdiğini, kurslarda öğrencilerle bir araya geldiğinde üzerindeki negatif enerjiyi attığını belirten Özcan, öğretmenliğin vazgeçilebilecek bir meslek olmadığını vurgulayarak, "Benim ikinci dönem belediye başkanlığım. Dışarıda 'İşiniz ne?' diye sorduklarında öğretmenim diyorum, sonra belediye başkanıyım diyorum." ifadesini kullandı.

Hem öğretmenlikten uzaklaşmamak hem de üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere faydalı olmak amacıyla branşı olan coğrafya dersiyle ilgili kurs açtığını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Buradaki meslek lisemizde çocuklar üniversite sınavlarına girerken, coğrafya çözmek zorundalar. Meslek lisesi olduğu için de okullarında coğrafya dersi yok. Hem eksiklerini tamamlayalım hem ben öğretmenlikten uzaklaşmayım diye yaklaşık 9 yıldır bu işi devam ettiriyoruz. İlçe Milli Eğitim ve okul müdürümüzün izni dahilinde yapıyoruz. Burada küçük bir sınıf oluşturduk, boş vakitlerimde hem ben başka bir şeyle uğraşmış olarak negatif enerjimi atmış oluyorum hem de öğrencilerimiz coğrafya sorularını çözme noktasında belli bir kapasiteye ulaşmış oluyorlar."

Gençler memmun

Üniversite sınavlarına hazırlanan Barış Karaarslan da coğrafya dersinde eksiklerinin bulunduğunu belirterek, "Dilaver başkanın kursuna katılıyorum. Burada sınava daha iyi hazırlanıyoruz. Hocamız hem belediye başkanı hem öğretmen. Öğrencilere yardım ediyor, bütün öğrencilere güler yüzlü davranıyor, onlara bir şeyler katmaya çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Senem Çetin ise "Başkanlığının dışına fedakarlık yaparak bize zaman ayırıyor. Biz de üniversite sınavına hazırlanıyoruz, sözel çalıştığımız için bize kursun çok faydası oluyor." ifadelerini kullandı.