Bingöl'de lale zamanı

Bingöl Ovası'nda doğal olarak yetişen ve bölgeyi adeta kırmızıya boyayan laleler, görenleri büyülüyor.

BİNGÖL- ABDULLAH ÇELİK

Her yıl nisan ayında Bingöl Ovası'nda doğal olarak yetişen kırmızı laleler, görsel şölen oluşturuyor.

Kent merkezine 24 kilometre mesafedeki Gözeler köyü mevkisinde açan kırmızı laleleri görmek için her gün çok sayıda kişi, bölgeye geliyor.

Son zamanlarda amatör fotoğrafçılar, çektikleri lale fotoğraflarını sosyal medyada paylaşılarak bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Bölgede arıcılık yapan köy sakinlerinden Hızır Ali Beyazyıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede doğal olarak yetişen lalelerin nisan ayında muhteşem bir görüntü oluşturduğunu söyledi.

Vatandaşların bu eşsiz manzarayı izlemek için bölgeye akın ettiğini anlatan Beyazyıldırım, şöyle konuştu:

"Burası gerçekten bir doğa harikasıdır. Her yıl nisan ayında başlayarak mevsimin gelişimine göre mayısın ilk haftasına kadar bu güzelim laleler burada çıkar. Bu laleler bahar mevsiminin güzellikleriyle daha bir güzelleşir. Baharda yağmur fazla olursa bu laleler daha güzel gelişir. Bingöl Ovası'nın yarısı bu güzel lalelerle süslenir."

Yörenin tanıtımının yapılmasını isteyen Beyazyıldırım, "İyi bir tanıtım yapılırsa mevsiminde burası güzel bir piknik alanı olabilir, insanlar burada güzel vakit geçirebilir. Lalelerin Türkiye'ye tanıtılması çok güzel olur. Yöreye de katkısı olur." dedi.