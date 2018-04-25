Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Şanlıurfa'da yetiştirilen ivesi cinsi elit koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor.

Fotoğraf: AA/Halil Fidan

ŞANLIURFA - Halil Fidan

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor.

Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ivesi cinsi koyunlar damızlık olarak yetiştiriliyor.

Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen koyunlar, ihale usulüyle yurt dışının yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden gelen besicilere satılıyor. İşletmenin önemli gelir kalemleri arasında yer alan ivesi cinsi koyunların satışından elde edilen gelir ise hayvancılık projelerinde değerlendiriliyor.

Tam otomatik makinelerle sağılan ve sütleri ölçülen koyunlar, havaların ısınmasıyla görevliler tarafından elektrikli makinelerle kırkılıyor. Daha sonra hazırlanan kanallarda hastalıklara karşı ilaçlı suyla yıkanan hayvanlar daha iyi gelişmeleri için meralara çıkarılıyor.

İşletmede görevli veteriner hekim Aykut Kahramanoğulları, tesiste 80 bin civarında ivesi cinsi koyun bulunduğunu ve bunlarla yakından ilgilendiklerini söyledi.

"Dış parazitlerle mücadelede banyo en doğru yöntem"

Aykut Kahramanoğulları, havaların ısınmasıyla koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve daha iyi gelişmesi için bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İşletmede 7 gün 24 saat ve her mevsim sürekli çalışma halindeyiz, koyunlarımızın sağlıklı gelişimi için mesai harcıyoruz. Gerek çobanlarımız, gerekse teknik personelimiz olsun işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz ve hayvanlarımıza bir bebek edasıyla bakıyoruz. Şu anda da havalar ısındı, koyunlarımızın kırkım işlemlerini yürütüyoruz. Kırkım yapıldıktan sonra hayvanlarımızı banyoya alıyoruz. Yıl içinde hayvanların derisinde parazitler oluşuyor. Bu parazitlerle mücadele etmek için de hayvanları ilaçlı suyla banyo yaptırıyoruz. Kış boyunca biriken hem parazitlerden hem de kirlerden hayvanı bu şekilde kurtarıyoruz. Özellikle dış parazitlerle mücadelede banyo en doğru yöntem. Bu sayede hayvan rahatlıyor ve merada daha iyi gelişme imkanı buluyor. Yünleri kırkılınca koyunlar güneş ışığından daha çok yararlanmış oluyor ve aşırı sıcak havadan etkilenmemesi sağlanıyor."

Burada yetiştirilen koyunların üstün özelliklere sahip olduğunu vurgulayan veteriner Kahramanoğulları, bundan dolayı farklı illerden besicilerin hayvanlara ilgi gösterdiğini dile getirdi.