Eski makam aracı öğrencilerin eğitim materyali oldu

AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrenciler pratik eğitimlerini, eski Afyonkarahisar belediye başkanları Akar ve Hancıoğlu tarafından makam aracı olarak kullanılan 1977 model araçta yapıyor.

AFYONKARAHİSAR - CANAN TÜKELAY

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğrenciler pratik eğitimlerini, eski Afyonkarahisar belediye başkanları Erdal Akar ve Mehmet Sami Hancıoğlu tarafından makam aracı olarak kullanılan 1977 model Mercedes araçta yapıyor.

Afyonkarahisar'da 1984-1989 yıllarında belediye başkanlığı yapan Akar ve 1989-1994 dönemi belediye başkanı Hancıoğlu tarafından 10 yıl boyunca makam aracı olarak kullanılan, dönemin en lüks otomobilleri arasında yer alan araç, bir süre belediyede hizmet aracı olarak kullanıldı.

Daha sonra belediyenin araç parkına çekilen 41 yıllık otomobil, geçen yıl Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban tarafından meclis kararı ile üniversiteye eğitimlerde kullanılmak üzere hediye edildi.

AKÜ Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bayrakçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın öğrencilerin eğitimine önemli katkısının olduğunu söyledi.

Öğrencilerin okulda eski ve yeni teknolojileri harmanlayarak öğrendiğini belirten Bayrakçeken, "Eski belediye başkanlarının makam olarak kullandığı 1977 model bu araç, 2017 yılında bölümümüze Afyonkarahisar Belediyesi tarafından hediye edildi. Öğrencilerimiz, otomotiv ile ilgili ilk deneyimlerini bu aracı söküp takarak ediniyor." dedi.

LPG'li aracın, eski olmasından dolayı karbüratöründe sorunlar bulunsa da çalışır durumda olduğunu ifade eden Bayrakçeken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendine has özellikleri olan bir araç. Belediye başkanımıza, okulumuza desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz bu araç üzerinde fren, direksiyon, süspansiyon ve ön dizayn sistemi gibi konularda testler yapabiliyor. Parçaları söküp takıyor, tekrar çalışır hale getiriyorlar. Hız, güç ve performans testleri gibi testlerde de kullanabiliyoruz. Tabii aracı çok yormuyoruz, çünkü zaten yorgun."



