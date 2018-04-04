Hayallerine 'diyalizde' kavuştular

KAHRAMANMARAŞ - İsmail Hakkı Demir

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin kırsal kesimlerinde "Kızlar okula gitmez" denilerek okutulmayan kadınlar, hayallerini diyalize girdikleri ya da yakınlarına refakat ettikleri hastanede gerçekleştirmeye çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği çerçevesinde, Pazarcık Halk Eğitim Merkezi ile Pazarcık Devlet Hastanesinin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, kırsal kesimden haftanın 3 günü hastaneye diyalize gelen hastalara okuma ve yazma eğitimi veriliyor.

"Her bir harfi öğrendikçe çok mutlu oluyorum"

Kursa katılan 39 yaşındaki Hatun Koz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandığını, bir yıldır diyalize girdiğini söyledi.

Hastanede kendilerine okuma yazma seferberliği anlatılınca bir anda hayallerinin aklına geldiğini, severek ve isteyerek kursa başladığını dile getiren Koz, köylerinde okul olmadığı için bugüne kadar okuyamadığını belirtti.

Koz, okuma yazmayı çok istediğini anlatarak, "Tek başıma bir yere gidemiyorum. Bunu düşünenden Allah razı olsun. Haftada 3 gün diyalize geldiğimiz için ancak burada eğitim alma fırsatım oldu. Evimiz de çok uzakta. Her bir harfi öğrendikçe çok mutlu oluyorum. Zamanım hep hastanede geçiyor." diye konuştu.

"Eskiden okul yoktu, sonra açıldı ama o zaman da bizi okula göndermediler"

Diyalize giren eşine refakat eden 65 yaşındaki Ayşe Dizlek ise köylerinde okul olmadığı için okuyamadığını, şimdi bu hayalini hastanede gerçekleştirdiğini söyledi.

Dizlek, kendisinden küçüklerin bile okuma yazma bildiğini dile getirerek, "Eskiden okul yoktu, sonra açıldı ama o zaman da bizi okula göndermediler. Küçüklerimiz okudu, biz okuyamadık. Hep okuma yazma hayali kurdum. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız da iyi ki böyle bir şey başlatmış. Onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin, kılına zarar getirmesin." ifadelerini kullandı.

Diyaliz hemşiresi okuma yazma öğretiyor

Pazarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çilo da yaklaşık bir hafta önce başlayan kurstan, 15 kişinin yararlandığını belirterek, kursu daha önce kendilerinden bu konuda eğitim alan diyaliz hemşiresinin verdiğini kaydetti.

Pazarcık Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdullah Başlı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğine, hastane olarak katkı sunmak için böyle bir proje geliştirdiklerini kaydetti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Gökceren de hastaların tedavi olurken aynı zamanda okuma yazma öğrendiklerini dile getirerek, "Bu bizim için de mutlu edici bir durum. İnşallah buradan güzel sonuçlar alırız, diğer kurumlara da örnek olur. Okuma yazma konusunda daha hızlı çalışmalar yaparız." dedi.

