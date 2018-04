Her şey evlatları için

ANKARA - HÜSEYİN YİĞİNER

Ankara'nın Çubuk ilçesinde girişimcilik kursuna katıldıktan sonra kasap dükkanı açan kadın, üçü üniversite öğrencisi dört çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için ter döküyor.

Kasap Ömür Al (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımıyken 4 yıl önce eşinden ayrıldığını, 4 çocuğunun geçimini sağlamak için muhasebecilik yapmaya başladığını belirtti.

Ankara'da hayvancılık ve et sektörünün merkezlerinden olan Çubuk'ta bir et toptancısında çalışmaya başladığını, muhasebeciliğin ardından üretim hattında kontrol görevi de yürüttüğünü anlatan Al, bu süreçte kasaplığı öğrendiğini dile getirdi.

İki oğlu ve bir kızının üniversite, küçük oğlunun ise ortaokul öğrencisi olduğunu, onların geleceği için kendi kasap dükkanını açmaya karar verdiğini anlatan Al, KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katıldıktan sonra bir dükkan kiraladığını ifade etti.

Dükkanının 4 aydır hizmet verdiğini, ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Al, "Çalıştığım iş yerinde kasaplığı öğrenince hoşuma gitti. Biraz güç isteyen bir meslek ama severek yapıyorum. Çevremdeki herkes olumlu baktı. Çocuklarımın da hoşuna gitti. Sabah erken kalkıyorum, çocuklarımın okul hazırlıklarını yaptıktan sonra 08.30 gibi dükkanı açıyorum, akşam 21.00 gibi de kapatıyorum. Özellikle benden alışveriş etmek için uzak mahallelerden duyup gelen hanımlar var." diye konuştu.

"Kadın eli değen her yer güzelleşir"

Dükkana giren kadınların özellikle temizliğe, erkeklerin ise tezgah düzenine baktığını dile getiren Al, bazı vatandaşların ise tezgahın arkasında bir kadın görünce şaşkınlığını gizleyemediğini kaydetti.

Al, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın eli değen her yer güzelleşir. Her yerde olmalıyız. Dükkanıma eski kasaplar geliyor, kontrol ediyorlar, yaptığım işi beğeniyorlar. Bir kadın olarak bu işin üstatlarından tam not aldım. Bu da beni motive ediyor. Üç çocuğum İzmir, Amasya ve Ankara'da üniversite okuyor, küçük oğlum da ortaokul 2. sınıfa gidiyor. Çocuklarımı kimseye muhtaç olmadan rahat bir şekilde okutabilmenin mutluluğunu yaşıyorum."