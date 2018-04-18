Hurda araçları sanat eserine dönüştürüyor

İZMİR - Tezcan Ekizler

Babasından öğrendiği mesleği 25 yıldan bu yana, Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesinde sürdüren 49 yaşındaki 2 çocuk babası İlhami Acar'ın, tamamını hurdalardan ortaya çıkardığı eserler herkesin dikkatini çekiyor.

Mazgal tamiri ve bakımı başta olmak üzere şantiyede çeşitli işler yapan Acar'ın hayatı, 5 yıl önce belediye hurdalığında çalışan arkadaşlarını ziyarete gittiği gün değişti. Ziyarette gördüğü hurda araçları inceleyen Acar, oğluna doğum günü için bu parçalardan oluşan minyatür uçak yapmaya karar verdi.

İlk zamanlar hurda parçalarından uçak yapmakta zorlanan Acar, 2 ay içerisinde bunu başardı. Zaman içinde hurdalığı daha çok ziyaret etmeye başlayan Acar, mesai saatleri dışında şantiyede kalarak oradan topladığı parçalarla deve kuşu, ceylan, çeşitli kuşlar, Zeybek oynayan Efe gibi irili ufaklı birçok objeyi yaptı.

Yaptığı eserleri çok beğenen belediye yönetimi, en büyüğü 2,5 metreyi bulan kuş ve ceylan heykelini, Sarnıç Mahallesi'nde bulunan iki meydanda sergilemeye başladı.

"5 yılda 9 arabadan parça aldım"

İlk zamanlar arkadaşlarının, yaptıklarına bir anlam veremediğini belirten Acar, "Önce bana 'hurdacılık mı yapıyorsun' dediler. Bende 'hayır' dedim. Parçaları aldım, gelen geçen bakıyordu. Yavaş yavaş bir şey çıkınca bende bu işe yoğunlaştım. Arkadaşlarım artık eserlerin çıktığını görünce telefon açıp 'İlhami motor parçalar çıktı' diyolar. Şimdiye kadar 5 yılda 9 arabadan parça aldım." dedi.

Üniversitelerde bu konuda eğitim alan birçok kişinin kendisini ziyarete gelip yaptığı eserlerle ilgili bilgi aldığını dile getiren Acar, şunları söyledi:

"Aldığım hurda parçalarının kimini gaga olarak, kimini ayak, kimini ise tırnak olarak gördüm. Sonra birbiriyle toplamaya başladım, baktım güzel şeyler çıkmaya başladı. Hoş da bir olay oldu, benim için gerisi de geldi. İşin ucunda sevgi var. Eserler ortaya çıkınca tüm yorgunluğumu alıyor. Herkes beğeniyor. Hurdalardan Atatürk'ün üç boyutlu portresini yapmak istiyorum."