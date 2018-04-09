'Kanatsız melek' azmiyle ilgi odağı oldu

Adıyaman'da bilgi ve kültür yarışması kapsamında yapılan sınavda doğuştan iki kolu olmayan, arkadaşları tarafından "kanatsız melek" diye anılan Elif Melek'in okuma azmi dikkati çekti.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bilgi ve kültür yarışması kapsamında yapılan sınavda doğuştan iki kolu olmayan, arkadaşları tarafından "kanatsız melek" diye anılan 10 yaşındaki Elif Melek Parlak'ın okuma azmi ilgi odağı oldu.

Adıyaman Safvan Der ile Kahta Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (KAHÇEV) organizasyonunu üstlendiği ''Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz'' temalı sınav, Kahta ilçesinde yapıldı.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınava ilçede bin 924 kişi katıldı.

Sınavda doğuştan iki kolu olmayan, ayak parmaklarıyla kodlama yapan Şeyhbaba İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Parlak'ın azmi dikkati çekti.

KAHÇEV Derneği Başkanı Muhittin Kucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda arkadaşları tarafından ''kanatsız melek'' olarak bilinen Parlak'ın sınavlarına ayrı renk ve duygu kattığını, azminin öğrenciler tarafından örnek alındığını söyledi.

"Elif Melek" adlı öğrencinin ilk defa bu sınava katıldığını dile getiren Kucak, şöyle konuştu:

''Bu yıl yaptığımız sınavda 'Sünnet Olmadan Ümmet olmaz' temasını işledik. Amacımız okuma alışkanlığını yaygınlaştırarak hem düşünen hem de okuduklarıyla kendi hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmaktır. Özellikle de gençleri gerçek kaynaklara ulaşmaları için destekte bulunmak en büyük amaçlarımızdandır.

Yarışmalarımızı Kahta’da Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Kubilay İlkokulu, Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Mehmet Özbek İlkokulu, Salkımbağı İlkokulunda ve Kahta Cezavinde gerçekleştirdik.''

Muhabir: İsmail Kaya