Kornea nakliyle hem ışığa hem ailesine kavuşmak istiyor

GAZİANTEP - Özkan Beyer

Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının bombardımanı sırasında çadırında çıkan yangın sonucu görme yetisini kısmen kaybeden Muhammed Hasan el-Şeyh, kornea nakli ile karanlık dünyasının aydınlanacağı günün hayalini kuruyor.

Halep'e bağlı Bab ilçesinde eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Şeyh, iç savaş sırasında ilçeyi işgal eden terör örgütü DEAŞ tarafından evinden zorla çıkarıldı.

Ailesiyle çadırda yaşamaya başlayan Şeyh, yaklaşık 2,5 yıl önce Esed rejimine ait savaş uçaklarının bombardımanı sırasında kaldıkları çadırın yanması sonucu görme yetisini kaybetti.

Yakınları tarafından Türkiye sınıra getirilen, buradan da ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Şeyh, uzun süren tedavisi ve ameliyatlara rağmen sağlığına kavuşamadı.

Doktorların sadece yurt dışından yapılacak kornea nakli ile yeniden görebileceğini belirttiği Şeyh, hem sağlığına hem de Bab'da kendisini bekleyen eşi ve çocuklarına kavuşmanın hayaliyle yaşıyor.

"Sadece görmek, aileme kavuşmak istiyorum"

Muhammed Hasan el-Şeyh, GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, "Burada çeşitli ameliyatlar geçirdim ama doktorum kornea nakli gerektiğini' söyledi. Amerika'dan gelecek kornea ile nakil gerçekleşebilir. Bunun için de 4 bin dolar gerekiyor. Ailemi, çocuklarımı herkesi çok özledim. Ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir an önce ameliyat olmak istediğini vurgulayan Şeyh, şöyle devam etti:

"Sadece görmek, aileme kavuşmak istiyorum. Ailemin buraya gelmesi için izin istedim ama izin çıkmadı. Ben de onların yanına gidemiyorum. Gözlerimin damarlarında sorun yok. Sadece kornea nakli yeterli. Çocuklarımı, eşimi görmek için yardım talep ediyorum. Bana yapılacak yardımdan sonra çalışıp aileme bakacağım. Aynı zamanda bana yapılan maddi yardımın da parasını ödeyeceğim. Bu şekilde kimseye faydam yok. Türk halkından destek bekliyorum. Türkiye bize kucak açtı, hepsinden Allah razı olsun."

GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Necip Kara, "Gözlerinde ciddi bir hasar yok. Şu anda az miktarda da olsa görüyor. Bu da bize umut veriyor, yurt dışından temin edilecek yapay kornea ile tekrar görmesi mümkün." ifadelerini kullandı.