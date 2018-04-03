Kuzuların ve besicilerin 'mera hasreti' sona erdi

ERZURUM/TUNCELİ

Türkiye'de kışın en sert geçtiği ve yılın büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da, ilkbaharın gelmesi ve meralardaki karların erimesiyle otlar büyümeye başladı.

Meraların yeşermeye başlaması üzerine bölgenin besicileri, hem yem maliyetlerini düşürmek hem de inek, koyun ve kuzularının daha sağlıklı olup iyi beslenmesi için hayvanlarını meralara saldı.

Aylardır kaldıkları ağıllardan açık havadaki meralara çıkan inek ve koyunların yanı sıra besili kuzular, bol bol otlayıp karnını doyuruyor.

Bölgede özellikle kış boyunca ağılda beslenen annelerinin meralara çıkmasını ağıllarda bekleyen küçük kuzuların otlaklardan dönen anneleriyle buluşması ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların meralara çıkması yem maliyetlerini düşüren besicileri de mutlu ediyor.

"Hayvanların ihtiyacını karşılayacak şekilde mera planlaması yapıyoruz"

Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaklaşık 730 bin büyükbaş ve 714 bin küçükbaş hayvan olduğu ifade ederek, şehrin, hayvan sayısı bakımından ülkedeki en büyük ikinci kent olduğunu aktardı.

Bu hayvan sayısına rağmen arzu edilen katma değere ulaşamadıklarını dile getiren Akar, "Burada her yıl yetiştirdiğimiz yaklaşık 108 bin büyükbaş ve 370 bin küçükbaşı diğer illere sevk ediyoruz. Bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi için projelerimiz var." diye konuştu.

Akar, Erzurum'da büyük mera potansiyelinin de olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki meraların yüzde 11'i Erzurum'da, bu meraların en verimli şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Mera ıslahına yönelik çalışmaları komisyonumuz vasıtasıyla yürütüyoruz. 2018 yılı otlatma mevsiminde ilk etapta ilimizde olan hayvanların ihtiyacını karşılayacak şekilde mera planlaması yapıyoruz. İhtiyaç fazlası meraları ise öncelikle il içindeki daha sonra il dışından gelen göçerlere, kiralama yöntemiyle veriyoruz."

Meralara sahip çıkılmalı

Meralara sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Akar, şunları aktardı:

"Meralar geleceğimizdir, bir metrekare alanda, toprağa faydalı böcek ve onlarca çeşit bitki var ve ilimizdeki meralar bitki bakımından çok zengin. Bu meralar, buradaki otlardan beslenen hayvanlardan elde edilen süt ve et ürünlerine lezzet ve aroma veriyor. Hayvanlar ağılda beslenince maliyet yükseliyor, 5 ay boyunca meralarında otlayınca maliyet düşüyor."