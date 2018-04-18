Makam aracı yerine bisiklet kullanıyor

İzmir'in Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Uğurtaş, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için mesaiye makam aracı yerine bisiklet ile gidip geliyor.

İZMİR

İzmir'in Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, ilçede bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için makam aracı yerine bisikleti tercih ediyor.

Her sabah mesaiye bisikletiyle gelip giden Uğurtaş, ilçedeki kamu kurumlarına da yazı göndererek, bu konuda talepte bulunanlara yardımcı olmayı amaçlıyor.

Uğurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardan bu yana bisiklet kullandığını ve mesaiye bisikletle gidip geldiğini, şu anda kendisiyle birlikte bir komiserin daha bisiklet kullandığını anlattı.

İlçede amirleri ile birlikte 6 kişilik bir bisikletli polis ekibi oluşturduklarını, sahil bandı ve trafiğe kapalı alanlarda görev yapan bu polislerin halk tarafından da olumlu karşılandığını belirten Uğurtaş, bisikletli polis timleri sayısını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Bu konuda örnek ilçe olmak istiyoruz"

Personelinden isteyen herkese bisiklet vereceğini, ilçede bisiklet kullanımının yaygınlaşması için diğer kamu kurumlarının da dahil olacağı "Hayatı Emniyetle Pedalla" projesini başlattıklarını ifade eden Uğurtaş, şöyle konuştu:

"Tüm kurumlara yazı yazdık. İşe gelip giderken bisiklet kullanmak isteyen veya 'Mesaideyken bisiklet kullanmak istiyorum' diyenin taahhüdünü kabul edip onlara da sponsorlar vasıtasıyla bisiklet ve kask hediye etmek istiyoruz. İster 1 ay ister 1 yıl binsin. Biz bunun takibini sağlayamayız ama birim amirlerine bunun takibini sağlattıracağız. Bisiklet kullanımı konusunda bir kısmını bile kazansak kardır. Bisikletli sayısı arttıkça trafikteki saygı da fazla olacak. Bu proje ile ilgili sponsor çalışmalarımız var. Projemizdeki amaç doğaya karbondioksit salınımını azaltmak, park derdine bir nebze olsun çözüm bulmak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yardımcı olmak. Bu konuda örnek ilçe olmak istiyoruz."

Muhabir: Volkan Gündüz