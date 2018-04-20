Masal gibi düğün 3 gün 3 gece sürdü

Antalya'da 100 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, 40 şarkıcı, çok sayıda dans grubunun sahneye çıktığı ve 20 farklı ülkeden bin davetlinin katıldığı masalı andıran düğün 3 gün 3 gece sürdü.

ANTALYA - LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU

Antalya'da, 100 aşçının dünya mutfaklarından yemekler yaptığı, 40 şarkıcı ve çok sayıda dans grubunun sahneye çıktığı, 20 ülkeden bin davetlinin katıldığı masalı andıran düğün 3 gün 3 gece sürdü.

Antalya Belek Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşen renkli düğün, 3'üncü günün ardından gelin alma seremonisi ile sona erdi.

Hindistan'ın zenginlerinden pırlantacı Ramesh Virani'nin oğlu Dhairya Virani ile turizmci Ayesha Mahtani, Hint geleneklerine göre yapılan düğünleri için Antalya'yı tercih etti.

Maliyeti aile tarafından gizli tutulan ancak 2 milyon doları aştığı tahmin edilen düğün için Hindistan'dan 6 konteyner dekorasyon, ses ve ışık malzemesi getirildi. Düğün için yurt dışından getirilen 100 aşçı yemek yaptı. Aşçılar Hint mutfağının yanı sıra Meksika, Avrupa, Japon ve Kore mutfaklarından yemekler sundu. Aşçı ekibinin yanı sıra 200 kişilik teknik ve dekorasyon ekibi de Hindistan'dan geldi. Düğün süresince 40 şarkıcı ve çok sayıda dans grubu sahneye çıktı.

Kız tarafının Hong Kong'da, erkek tarafının Hindistan ve Hong Kong'ta yaşadığı belirtirilen düğüne 20 farklı ülkeden yaklaşık bin kişi katıldı. Düğüne katılanların çoğu Hindistan'ın geleneksel düğün kıyafetlerini giydi.

Barat töreni

İlk 2 gün yapılan kına gecesi ve diğer seremonilerin ardından düğün, barat töreni ve otel bahçesinde yapılan büyük eğlence ile sona erdi.

AA muhabirlerinin de tanıklık ettiği tören öncesinde otelin sahilinde beach parti yapıldı. Partiye gelen davetlileri ise mehter takımı karşıladı.

Hint geleneklerine göre düğünün en önemli seremonilerinden biri sayılan, erkek tarafının kız tarafına danslı yürüyüşünden oluşan "barat töreni" gerçekleştirildi. Gelin alma yolu için otelin sahil boyuna kırmızı halı ve ışıklı taklar yerleştirildi. Gelin almaya gidilen danslı yürüyüş yaklaşık 3 saat sürdü. Yol boyu eğlenen misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hindistan geleneklerine uygun olarak damat gelini babasından alırken kız tarafında duygusal anlar yaşandı. Daha sonra gelin ve damat renkli ışıklar, çiçekler ve dansçılar arasında büyük eğlencenin olduğu ana alana geldi. Müzikli, danslı, havai fişekli eğlence sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Konukların bugünden itibaren otelden ayrılmaya başlayacağı, çıkışların 24 Nisan'a kadar süreceği belirtildi.

Hindistan düğün pazarı

Düğünün organizasyonunu yapan turizm şirketinin sahibi Bünyat Özpak, Hindistan'da düğün geleneklerine büyük önem verildiğini ve 3-4 gün süren düğünlere ciddi miktarda para harcandığını söyledi.

Özpak, "Düğünde eğlenmeyi çok seviyorlar. Az uyku, genelde yeme, içme ve eğlence ile geçiriyorlar bu 3-4 günü. Düğün geleneklerine çok önem veren bir millet. Dolayısıyla düğün için tüm ekonomik güçlerini kullanıyorlar." dedi.

Hindistan'da yılda yaklaşık 1 milyon düğün yapıldığını, bunun da 10 bininin yurt dışında gerçekleştirildiğini anlatan Bünyat Özpak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 40-45 milyar dolar sadece yurt dışında yapılan düğünlere kaynak ayırıyorlar. Bu da dünyada bir sektör oluşturuyor. Düğün ya da turizm yapma kabiliyeti olan bütün ülkeler bu düğünleri almaya çalışıyor. Türkiye'nin ciddi potansiyeli var, fakat Türkiye Hindistan'da çok tanınmıyor. Biz şirket olarak son 4 yıldır tanıtım anlamında yoğun çaba harcıyoruz. Son dönemde devletimizin de önemli çabaları var. Şu anda Türkiye, Hindistan düğün turizminden çok küçük bir pay alıyor. Biz bunun yüzde 1 ya da yüzde 5'lik kısmını bile alsak, turizm ekonomisinde hissedilebilir bir kaynağa sahip oluruz. Şu anda Hindistan düğün pazarında en büyük payı Tayland alıyor. Bu ülkeyi İtalya, Dubai ve çeşitli Avrupa ülkeleri takip ediyor."

Özpak, yıl sonuna kadar Antalya'da 6, KKTC'de 3, İstanbul'da da bir Hint düğünü organizasyonu yapacaklarını da sözlerine ekledi.