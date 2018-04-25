Okuma yazma hayalini 92 yaşında gerçekleştirdi

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Ereğli'de yaşayan 92 yaşındaki Emine Yavuz, okuma yazma öğrenme hayalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirdi.

Akarca Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 11 torun sahibi Yavuz, çocukluğundan bu yana çok istediği okuma ve yazmayı öğrenmenin sevincini yaşıyor.

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Canan Ayan, Akarca Mahallesi Muhtarı İlknur Tekin, Erdoğan'ı evinde ziyaret ederek, Yavuz'u başarısından dolayı kutladı.

"Türkiye'de örneksin"

"Sana anne diyeyim mi, kabul eder misin? Yedinci çocuğun da ben olayım." diyen Töre, şöyle konuştu:

"Gençlere örnek oldun. Belki de 92 yaşında okuma azmi ile Türkiye'de örneksin. Diplomanı valimiz ve kaymakamımızın da katılacağı bir törenle verelim. Biz bütün çocuklarımıza sizin yaşınız gereği azminizden, heyecanınızdan, kararlılığınızdan bahsedeceğiz. Bu topluma mesaj olarak gitti, öğrenmenin yaşı asla yok. Her yaşta her şeyi herkes yapabilir, öğrenebilir, başarabilir. Siz başarının da öyküsü oldunuz, yüreğinize sağlık. Size de sağlıklı ömür versin."

Kaymakam Madenoğlu da topluma örnek olan 92 yaşındaki Yavuz'un gayretiyle her şeyi başardığını söyledi.

Yavuz'un gençlere taş çıkartacak azim ve irade örneği gösterdiğini anlatan Madenoğlu, "Tebrik ediyoruz, ellerinden öpüyoruz. İnşallah bundan sonra bankaya gittiğinizde imzanızı atacaksınız, isminizi yazacaksınız, gazete okuyabileceksiniz. Ömrünüzün bu yaşına kadar okuma yazma bilmemekten duyduğunuz üzüntüyü sevince dönüştürdünüz." ifadelerini kullandı.

Emine Yavuz da 10 yaşında annesinin vefatının ardından kardeşlerine annelik yaptığını anlatarak, "Annem öldüğünde 10 yaşındaydım. 3-4 kardeşe, çocuklara, babama baktım. 10 yaşındayken dikiş dikiyordum. Mutluyum, ne düşüneyim? Yapıyorum artık her şeyi. Bugüne kadar okuma yazma bilmediğim için boşta kalmışım. Cep telefonu ile kızlarımı arayamıyordum şimdi inşallah arayacağım." şeklinde konuştu.

Yavuz daha sonra defterine kendi ismini yazdı.



Muhabir: Mustafa Kemal Bektaş