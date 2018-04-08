Sokak hayvanlarını besleyerek huzur buluyor

Fotoğraf: AA/Veysel Kara

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 2010'da emekli olduktan sonra köyüne dönen Cemal Yılmaz, 8 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor.

Şiran ilçesine bağlı Dilekyolu köyünde yaşayan 66 yaşındaki Yılmaz, 37 yıllık memurluk yaşamının ardından annesiyle yaşamak üzere köyüne döndü.

Bu dönemde sokak hayvanlarının durumundan etkilenen Yılmaz, onlarla daha yakından ilgilenmeye başladı. Yılmaz, annesinin vefatının ardından ise yalnızlığını ilgi gösterdiği sokak hayvanlarıyla gidermeye çalışıyor.

Cemal Yılmaz, gazetecilere, durumundan çok etkilendiği sokak hayvanları için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının özellikle kışın zor durumda olduklarını dile getiren Yılmaz, "Rahmetli annemin tavsiyesiyle onları beslemeye başladım, hala da elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar yediriyorum. Yalnız yaşıyorum. Kendi imkanlarımla gücümle bakmaya çalışıyorum." dedi.

Şu anda 25 kedi ve 15 köpek beslediğini belirten Yılmaz, "Kedi ve köpekler benim arkadaşım gibi. Onlarla yoldaşız. Onlar yediği zaman ben çok mutlu ve mesut oluyor, çok rahat ediyorum. Kendim yemem onlara yediririm. Emekli maaşımı onlara harcıyorum." diye konuştu.

Kedi ve köpeklerin bir arada kavga etmeden yaşayabildiklerine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Onları alıştırdım. Ne dersem yapıyorlar. Ciğer ve tavuk kemiği getirip yediriyorum. Onlarla oynuyorum, sohbet eder gibi konuşuyorum da. Çok kalabalık oldukları için isim veremiyorum. Onlara bakmaktan mutluyum. Bunlar dedikodu yapmazlar. İnsanlar arkandan dedikodunu yapıyorlar ama bu hayvanları yedir, senden iyisi yoktur. Daha vefalılar."

Muhabir: Veysel Kara