Fotoğraf: AA/Sergen Sezgin

ÇANAKKALE - Sinan Balcıkoca

Ankara'nın Altındağ ilçesi Kaymakamlığınca yürütülen "Tarihe Yolculuk" projesi kapsamında 500 Türk ve 500 Suriyeli öğrenci, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dedelerinin şehit düştüğü toprakları ziyaret etti.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin oluşturduğu grup, Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdi.

Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşmasını amaçlayan proje kapsamında şehit dedelerinin mezarlarında dua eden öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

"Suriyeli ve Türk çocukları bir araya getirdiğimiz için mutluyuz"

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarihe Yolculuk" projesiyle güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Altındağ'da 40 bine yakın Suriyelinin yaşadığını belirten Tan, şöyle konuştu:

"Gezimiz çok duygusal geçti. Suriyeli öğrencilerimiz buradaki mezar taşlarında kendi ülkelerinin şehirlerinin yazılı olduğunu görünce duygusal anlar yaşıyor. Burada manevi duyguları had safhaya ulaşıyor. Onların çok mutlu olduklarını gözlemliyoruz. Bizim için de büyük gurur kaynağı oldu bu organizasyon. Çanakkale'de, manevi duygularımızın had safhada olduğu yerde Suriyeli çocuklarla Türk çocukları bir araya getirdiğimiz için mutluyuz çünkü ortak bir geçmişe sahibiz."

Proje Koordinatörü Ebru Kaynak ise Çanakkale gezisinin ardından İstanbul'u da ziyaret edeceklerini dile getirerek "Türk ve Suriyeli öğrencilerimizi kardeşçe bir arada tutuyoruz. Özellikle şehitlik ziyaretlerinde onlar da bizim gibi çok etkileniyor. Aynı duayı okuduğumuz için aynı tarihi paylaştığımızı anlıyorlar. Çok duygulanıyorlar ve bize teşekkürlerini sunuyorlar." dedi.

"Tarihi alanda çok duygulandım"

Öğrencilerden Zümra Kaplan da ziyarette yer aldığı için çok mutlu olduğunu vurgulayarak "Şehitlerimizin mezarını gezdik, tarihi alanda çok duygulandım. Bol bol dua ettim. Suriyeli arkadaşlarımızla beraber gezdiğimiz için mutluyum." diye konuştu.

Suriyeli Ömer Cuma ise ilk kez geldiği Çanakkale'de şehit dedeleri için dua ettiğini anlattı.