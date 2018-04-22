Yurdun dört bir yanındaki çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı sararken "Türkiye'nin süper çocukları" spor, sanat ve bilimdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

ANKARA - Ekip

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "bayram" hediye ettiği çocuklar ülkelerinin geleceği için çıktıkları yolda bugün birçok alanda kazandıkları kupa, madalya ve başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin gururu oluyor.

"Türkiye'nin süper çocukları" olan bu yetenekler şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nı karşılamaya ve geleceği başarılarıyla inşa etmeye hazırlanıyor.

"Buzların Efesi"

İzmirli 13 yaşındaki Efe Cetiz, buz pateninde uluslararası şampiyonlukları bulunan başarılı bir sporcu. Her günü pistte antrenman yapan Cetiz, azmi ve bu branştaki yeteneğiyle dikkati çekiyor.

Dünya Basic Novice A Boys kategorisinde aldığı 23.03'lük teknik puanla minik erkeklerde adını dünya rekorları listesine yazdıran "buzların Efesi" lakaplı sporcu, hayallerini şöyle anlattı:

"Buz pateni bana kendimi iyi hissettiriyor. Aldığım madalyalar nedeniyle bana altın çocuk da diyorlar. Yaşım küçük olduğu için henüz tüm şampiyonalara katılamıyorum ama büyüyünce önce gençlik olimpiyatlarına sonra da olimpiyatlara gitmek istiyorum. Türkiye'yi temsil etmek çok önemli. Ülkemin bayrağını dalgalandırmaya ve hep birinci olmaya çalışacağım."

İstanbullu Işık Can da ilkokul 1. sınıfta başladığı satrançta 2017'de katıldığı Silverlake turnuvasında 2300 ELO barajını aşarak FM (FIDE master) unvanına en erken ulaşan Türk sporcu oldu.

"Dahi piyanist"

İzmirli bir başka altın çocuk Kaan Turan da "absolut" yani mükemmel kulak adı verilen yeteneği sayesinde her sesin notasını çıkarabildiği için "dahi piyanist" olarak anılıyor.

Son katıldığı İtalya'daki Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda elde ettiği derecenin ardından popülaritesi artan Turan, 6 yaşında tanıştığı piyano ile en çok Sergey Rahmaninov ve Frederic Chopin'in eserlerini çalıyor.

Piyanonun hayatı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Turan, büyüdüğünde mutlaka fizik veya tıp alanında bir meslek sahibi olmayı hedefliyor.

Beyaz camın süperleri

"Türkiye'nin Süper Çocukları", sinema ve dizi sektöründe de boy gösteriyor, yurt içi ve yurt dışındaki izleyicilerin gönüllerinde taht kuruyor.

Ankara'da 2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi, aynı yıl Tekirdağ Çorlu'da yaşama "Merhaba" diyen Ata Berk Mutlu, evlere konuk oluyor, dizi oyuncusu 8 yaşındaki Beren Gökyıldız da küçük yaşına rağmen başarılarıyla onlarca ödülü kucaklıyor.

"Türkiye'yi bilim alanında geliştireceğiz"

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Robot Şampiyonası'nda dünya birinciliği ödülü kazanan takımdan 13 yaşındaki Efe İnan, buluşlarıyla Türkiye'nin bilimine katkı sunmayı hedefliyor.

"Zihin gücüyle nesnelerin kontrolü" projesiyle kendi kategorisinde dünya şampiyonluğu, "zihin gücüyle araç kontrolü" ikinciliği, "uzaktaki el" projesi ise dördüncülüğü elde eden robot takımı, yeni buluşlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Sporda bir başarı daha

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden 14 yaşındaki Muhsine Gezer de özel sporcular atletizm alanında uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor.

Gezer'in 4 yıllık spor yaşamında birçok birinciliğin yanı sıra Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.

Annesi Türk babası İsviçreli Kai Notteboom da 3 yaşında başladığı golfte Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Nottebomm, "Bütün antrenmanlarımı burada yapıyorum. Gelecekte turnuvalarda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

Genç yaşamına başarılar sığdırdı

O çocuklardan biri olan ve henüz 12 yaşındayken İtalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Enrico Mercatali Klasik Gitar Yarışması'nda birinci olarak adından söz ettiren 14 yaşındaki gitarist Aylin Çelik, genç yaşına önemli başarıları sığdırmaya devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tam zamanlı öğrencisi olan ve gitar çalışmalarına Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özkanoğlu ile devam eden Çelik, Romanya'da düzenlenen 21. Uluslararası Eduard Pamfil Klasik Gitar Yarışması'nda birinci, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Pleven Gitar Yarışması'nda da ikinci olarak başarılarını tescilledi.

Çelik, geçen yıl düzenlenen 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde aldığı "Prof. Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü" ile yoluna devam ederken, yurt genelindeki konserlerde solist olarak sahne alarak bu alandaki tecrübesini de geliştiriyor.

Kemanın minik dehası

Mersin'de Isabelle Özdemir'in öğrencisi olarak konservatuvar eğitimi alan 12 yaşındaki İdil Olğar da henüz 6 yaşında başladığı kemana, büyük bir aşkla sarılmaya devam ediyor.

İlk solo konserini 2 yıl önce Kuşadası Belediyesi Oda Orkestrası eşliğinde veren Olğar, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği Ulusal Genç Yetenekler Yarışması'nda da solist olarak sahne almaya hak kazandı.

Olğar, geçen yıl Slovakya'nın Dolny Kubin şehrinde düzenlenen Talents for Europe Keman Yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine toplarken, Çekya'nın Prag şehrinde düzenlenen "PhDr Josef Micka Uluslararası Keman Yarışmasında" da ikinci oldu.

Bu yarışmada "PhDr Josef Micka" adına düzenlen özel ödüle layık görülen genç kız, büyük alkış aldı.

Hobi olarak başladı 12 madalya kazandı

Kayseri'de yaşayan 10 yaşındaki Cemre Ateş de hobi olarak başladığı yüzme sporunda son 4 yılda 14 madalya kazanarak, yaşından daha fazla ödül almanın mutluluğunu yaşadı.

Damar kuruluğu nedeniyle görme yetisini kaybetmesine rağmen asla pes etmeyerek takdirleri üzerine toplayan Ateş, elde ettiği başarılı sonuçlarla milli takım kampına kadar seçilme başarısı göstermenin yanında, madalyalarla süslediği yüzme serüvenini Avrupa ve dünya şampiyonalarına taşımayı da hedefliyor.

Filmden etkilendi, uluslararası turnuvada birinci oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Muhammed Emin Battal da izlediği bir aksiyon filminden etkilenerek, 3 yıl önce annesinin izniyle kick boks kursuna kayıt yaptırdı.

Eğitimini sürdürürken hayranı olduğu ABD'li efsane boksör Muhammed Ali ve ABD'li eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın maçlarının görüntülerini izleyen Battal, kimi zaman spor salonunda kimi zaman da evde yaptığı antrenmanlarla kendini geliştirdi.

Battal, ilk başarısını 2016'da Çorum'da düzenlenen Okullar Kick Boks Türkiye Birinciliği için Diyarbakır'da gerçekleştirilen elemelerde küçüklerde il birincisi seçilmesiyle elde etti.

Çorum'da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olan Battal, 2017'de Antalya'da düzenlenen 2. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda birincilik elde etti. Son olarak bu yıl Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon olan Battal, bugüne kadar iki altın, bir bronz madalya sahibi oldu.

Elazığ'da miniklerde 3-11 Temmuz'da düzenlenecek Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdüren Battal'ın hedefi dünya şampiyonu olmak.