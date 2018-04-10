FETÖ sanığı eski hakim ve savcı çifte hapis cezası

ADANA

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan tutuklu eski savcı Ömer Öz ile avukatı hazır bulundu.

Öz'ün tutuksuz eski hakim eşi Ceylan Göksu ise İzmir Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Telefonunda ByLock tespit edilen savcı Öz, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Bank Asya'da hesabım yoktur. Evimde suç unsuru bulunmamıştır." dedi.

Eski hakim Ceylan Göksu Öz ise terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, "O vasıfta biri de değilim. Suç işleme kastı ile bir yere üye değilim. Kimsenin talimatı ile YARSAV'a üye olmadım. Eşim 22 aydır tutukludur. Eşimi tahliye edin." dedi.

Tutukluluk hali sürecek

Mahkeme heyeti, Ömer Öz'ü 7 yıl 6 ay, Ceylan Göksu Öz'ü ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, eski savcı Öz'ün tutukluluğunun da devamına karar verdi.

Muhabir: Neşet Karadağ