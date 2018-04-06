AA'nın 98. yaşını paramotora bağladığı pankartla kutladı

UŞAK

Uşak'ta, sivil havacı Salim Gören, Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü havada pankart açarak kutladı.

Uşak'ta yamaç paraşütü ve paramator ile uçuşlar gerçekleştiren sivil havacı Gören, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankartla kent üzerinde uçuş yaptı. Yaklaşık 1 saat süren uçuşun ardından açıklama yapan Gören, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı ve kutlamalara kendi imkanlarıyla destek vermek için uçuşu gerçekleştirdiğini söyledi.

Sekiz yıldır sivil havacılıkla uğraştığını aktaran Gören, "AA kuruluşundan bu yana doğru tarafsız ve ilkeli haberleri ile ülkemizde ve dünyada kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışıyor. Ben de paramotorumla kutlama etkinliklerine katıldım. AA her zaman bizlerin sesi oldu, bu uçuşla tüm Uşaklılara AA'nın kuruluş yıl dönümünü duyurmuş olduk." dedi.

Etkinlik sırasında bazı kişiler evlerinin balkonlarından Gören'i alkışlayarak destek verdi.

Muhabir: Soner Kılınç