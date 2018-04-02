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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, Anadolu Ajansının Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler yerine getirdiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Çiftçi, Anadolu Ajansı kuruluşundan bugüne, demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirerek, halkın haber alma hakkına önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.
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