'AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır' Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Haberciliğin zor olduğu coğrafyalardan yayınladığı haber ve güçlü görsellerle fark yaratan AA, dünyanın en etkin haber ajansları arasında yerini almıştır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığından avukatlara özel mobil uygulama Adalet Bakanlığınca, avukatların duruşmaların tarih ve saatlerini anlık olarak takip edebilecekleri "Celse" adı verilen mobil uygulama kullanıma sunuldu.

YKS'ye başvuran aday sayısı belli oldu Geç başvuru süresinin dün dolmasının ardından YKS'ye başvuru yapan aday sayısı belirlendi.

Namaz Dağı'nda AA için uçtular Şırnak'ta yamaç paraşütçüleri adı yıllarca terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla anılan, başarılı operasyonların yürütüldüğü Namaz Dağı'nda, "Anadolu Ajansı 98 Yaşında" yazılı pankartla uçuş gerçekleştirdi.

Bu yılki fıtır sadakası miktarı belirlendi Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'in başkanlığında yapılan toplantıda bu seneki fıtır sadakası 19 lira olarak belirlendi.

'Şarkın Paris'i'nin önü destek ve teşvikle açıldı "Şarkın Paris'i" olarak nitelendirilen Diyarbakır, tarım ve hayvancılığa verilen destekler ve GAP kapsamında sağlanan yatırımlarla teşvik uygulamaları sayesinde adeta kabuğunu kırdı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında CHP TBMM Grup Toplantısındaki açıklamalarından dolayı 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mevsimlik tarım işçilerine yeni proje Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "gözümüz" diye nitelendirdiği mevsimlik tarım işçilerinin insanca yaşayabilecekleri, eğitim, sağlık hizmeti alabilecekleri bir projeyi bu ay içinde Polatlı'da hayata geçireceklerini duyurdu.

Eski genel müdürleri AA'yı anlattı Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında milli mücadeleyi dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan AA, 98. yıl dönümünü gururla kutluyor.