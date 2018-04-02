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Anadolu Ajansı
Türkiye
Adalet Bakanlığından avukatlara özel mobil uygulama
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Bu yılki fıtır sadakası miktarı belirlendi
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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FETÖ'nün 'perdeleme' yöntemi iddianamede
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dünya
Suriye zirvesi Ortadoğu’da barışa giden yolda önemli adım
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Umuda yolculuğun nedeni: Terör ve işsizlik
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Türk zırhlıları Afrika ülkesinde Bağımsızlık Günü'nde
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Doğu Gutalı çocuklar meyveleri tanıyamadı
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Rusya’dan Batı’ya güvenlik eleştirisi
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ekonomi
'Şarkın Paris'i'nin önü destek ve teşvikle açıldı
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Mevsimlik tarım işçilerine yeni proje
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ABD ile çelik ve alüminyum için temaslar başladı
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Çin'den Türkiye'nin güneşine 1 milyar dolarlık bütçe
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MKEK ihracatını ikiye katlayacak
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Ağaoğlu'nun yönetim kurulu listesi teslim edildi
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Lig'de 28. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
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Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
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Fenerbahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı
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Türk takımları Dörtlü Final'i göremedi
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Ersan 'double double' yaptı, 76ers yine kazandı
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Pınar Karşıyaka'dan Avrupa'ya veda
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Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oluyor
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dünyadan spor
Manchester City, Premier Lig'de şampiyonluğa çok yakın
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Ersan 'double double' yaptı, 76ers yine kazandı
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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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Ronaldo rekora doymuyor
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kültür sanat
Yağlı boya eserleriyle 15 Temmuz'u unutturmuyorlar
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Köylerde yaşayan vatandaşları operayla tanıştırıyorlar
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Bu hafta 9 film vizyona girecek
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'Çiçeğin Her Hali' sanatseverlerle buluştu
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Aydın'da 2 bin yıllık lahit tesadüfen bulundu
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ABD'de 'Suriye'den geri çekilme' savaşları
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İsrail’in Afrikalı mülteciler meselesi
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69 yıl sonra NATO
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Batı medyasında Türkiye karşıtlığının arkeolojisi
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Kripto paraların geleceğini regülasyonlar belirleyecek
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Bisikletçiler Anadolu Ajansı için pedalladı
Anadolu Ajansı 98.yaşını kutluyor
'Şarkın Paris'i'nin önü destek ve teşvikle açıldı
Sahil Güvenlik ve Jandarmanın göz bebeği eğitim yuvası
Türklerin dünyaya hediye ettiği hazine: lale
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Başbakan Yardımcısı Akdağ: Anadolu Ajansı bizim medar-ı iftiharımızdır
İsrail Gazze sınırına hava saldırısı düzenledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye, Suriye'ye 630 milyon dolarlık yardım ulaştırdı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik: 2018'de yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklentisi içindeyiz
60 saniyede bugün
60 saniyede bugün (04 Nisan 2018)
60 saniyede bugün (03 Nisan 2018)
60 saniyede bugün (02 Nisan 2018)
Başbakan Yıldırım: Türkiye 2017'de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu
insana dair
Afrinli Hüseyin baterisine kavuştu
Downlu Emrah'ın yaşamı umut saçıyor
Gazzeli basketçi kadınlar
'Kalp damar cerrahisi'nin müzisyen doktorları
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- fetönün kodları
FETÖ'nün Kodları: Hüseyin Korkmaz
FETÖ'nün Kodları: Kemal Batmaz
FETÖ'nün Kodları: Harun Biniş
FETÖ'nün Kodları: Mithat Aynacı
- darbe üssünde o gece
Darbe Üssünde O Gece: Müslim Macit
Darbe üssünde o gece: Mehmet Fatih Çavur
Darbe üssünde o gece: Ahmet Tosun
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz
- ifadeler ve gerçekler
İfadeler ve Gerçekler: Cemal Turgut
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Dişli
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı - Mehmet Partigöç
Görüntüler FETÖ'cü darbecilerin yalanlarını ortaya çıkardı İlhan Talu
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AA 98 Yaşında
Namaz Dağı'nda AA için uçtular
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Edirne'de AA için bilboardlu kutlama
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'Anadolu Ajansı bizim medar-ı iftiharımızdır'
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Eski genel müdürleri AA'yı anlattı
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Milli Mücadele'de basın cephesinin kahramanı: Anadolu Ajansı
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AA 98 Yaşında diğer Haber
<img itemprop="image" src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/04/05/thumbs_m_c_69364239a5a011a1d76b73185dbc1177.jpg" width="265" height="160" alt="'AA, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine büyük katkılar koydu'" class="img-responsive" />
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'AA, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine büyük katkılar koydu'
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, Anadolu Ajansının Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında çok önemli görevler yerine getirdiğini belirtti.
<img itemprop="image" src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/04/05/thumbs_m_c_7bdc8d98bd48719fc518864a95d7899c.jpg" width="265" height="160" alt="'AA halkımızın haber alma hakkına önemli katkılarda bulundu'" class="img-responsive" />
özel
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'AA halkımızın haber alma hakkına önemli katkılarda bulundu'
Kırklareli Valisi Çiftçi, Anadolu Ajansı kuruluşundan bugüne, demokrasinin yerleşmesinde önemli bir misyonu yerine getirerek, halkın haber alma hakkına önemli katkılarda bulunduğunu bildirdi.
<img itemprop="image" src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/04/05/thumbs_m_c_3a26054d3e2b27e5f88233fdfb7797fb.jpg" width="265" height="160" alt="'Güvenilir haberin ilk kaynağı'" class="img-responsive" />
özel
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'Güvenilir haberin ilk kaynağı'
Erzurum Valisi Azizoğlu, "Milli ajansımız, yazılı ve görsel habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olmuştur." dedi.
<img itemprop="image" src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/04/05/thumbs_m_c_0ee34e16b4ada63442ce72da1b2c8d99.jpg?v=144118" width="265" height="160" alt="Büyükelçiler AA’nın 98. yılını kutladı " class="img-responsive" />
özel
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Büyükelçiler AA’nın 98. yılını kutladı
Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçiler, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
<img itemprop="image" src="https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2018/04/05/thumbs_m_c_1facb0fd4a5fd7bc974f74367ef45e00.jpg?v=140538" width="265" height="160" alt="AA için kano ve kürek sörfü turu yaptılar" class="img-responsive" />
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AA için kano ve kürek sörfü turu yaptılar
Muğla'daki kano ve kürek sporcuları, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel Gökova Körfezi'nde kano ve kürek sörfü turu yaptı.
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