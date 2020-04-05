Boşnak lider İzetbegovic'ten AA'ya kutlama mesajı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, "AA, haberciliğin sağlam değerleri ve standartları üzerine inşa ettiği temelleriyle küresel ve yerel platformlarda meydana gelen olumsuz trendlere karşı durmaktadır." dedi.

SARAYBOSNA

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Anadolu Ajansının (AA) haberciliğin sağlam değerleri ve standartları üzerine inşa ettiği temelleriyle küresel ve yerel platformlarda meydana gelen olumsuz trendlere karşı durduğunu ifade etti.

Boşnak lider İzetbegovic, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İzetbegovic mesajında, Bosna Hersek'te de uzun zamandır faaliyet gösteren AA'nın, kurulduğu günden bugüne profesyonel ve tarafsız haberciliğiyle yüksek standartların göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Bu da hiç şüphesiz, kamuoyunu doğru ve kaliteli bilgiyle buluşturmayı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

AA'nın profesyonel ve tarafsız haberciliğinin, teknolojik gelişmelere bağlı olarak oluşan bilgi kirliliğinin zararlı sonuçlarını arındırdığına işaret eden İzetbegovic, mesajında ayrıca, "AA, haberciliğin sağlam değerleri ve standartları üzerine inşa ettiği temelleriyle küresel ve yerel platformlarda meydana gelen olumsuz trendlere karşı durmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İzetbegovic son olarak, AA'nın bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de profesyonel ve kaliteli haberciliğini sürdüreceğine yürekten inandığını bildirdi.

Muhabir: Lejla Bıogradlıja