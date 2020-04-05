CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan AA'ya kutlama

ORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, mesajında, AA'nın yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirtti.

Kutsal bir amaçla kurulan AA'nın, milli mücadelenin her dönemine tanıklık ettiğine işaret eden Torun, mesajında, "Kurtuluş Savaşımızın haklılığını tüm dünyaya duyurarak ulusal mücadelemizde çok önemli bir görevi yerine getiren Anadolu Ajansı'nın 98. yıl dönümünü içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Torun, AA'nın habercilik alanında öncü bir kuruluş olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Doğru ve güvenilir habercilik anlayışı içinde görevlerini büyük bir sorumlulukla yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yerine getiren, zaman kavramı gözetmeden her koşulda görevlerini fedakarca yürüten Anadolu Ajansı'nın çok değerli çalışanlarına, başarı dileklerimle sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Anadolu Ajansı'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, bu meşakkatli görevi yürüten çalışanlarını da tebrik ederim."

Muhabir: Hayati Akçay



