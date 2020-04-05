Sağlık Bakanı Demircan "Anadolu Ajansı, Kuvayımilliyenin, İstiklal Harbi mücadelesini verdiği bir dönemde, haklı mücadeleyi en iyi şekilde dünyaya tanıtmıştır. Bu nedenle AA, denildiğinde 'bağımsızlık' akla geliyor" dedi.

ANKARA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansı'nın, İstiklal Harbi'nin başlangıcında Anadolu'da atılmış en önemli adım olan, istiklal mücadelesinin dünyaya duyurulması için kurulan önemli bir kurum olduğunu belirten Demircan, Anadolu Ajansı denildiğinde ilk aklına gelenlerin bunlar olduğunu söyledi.

Demircan, Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl Anadolu Ajansı'nın 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Tarihine baktığımızda 23 Nisan Büyük Millet Meclisinin kuruluşundan önce. İstiklal Harbi ve sonrası oluşan kurumların en eskisi diyebileceğimiz bir noktada.

Anadolu Ajansı, Kuvayımilliyenin, milli güçlerin İstiklal Harbi mücadelesini verdiği bir dönemde, haklı mücadeleyi, bizim bu toprakların sahibi olduğumuzu ve milli güçlerin mücadelesini en iyi şekilde dünyaya tanıtmıştır. Büyük bir görev yapmıştır. Bu nedenle Anadolu Ajansı denildiğinde 'bağımsızlık' akla geliyor."

"AA çadırın orta direği olarak görev yapmaktadır"

Anadolu Ajansı'nın medya içinde çok büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Demircan, "Anadolu Ajansı, çadırın orta direği gibi duran, milletin sesini duyuran bir ajans olarak basın ve medyada önemli bir yer tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, milli birlik ve beraberliğin önemine değinerek, milli birlik ve beraberlik güçlü kılındığı sürece çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını söyledi.

Milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında medyaya da önemli görevler düştüğünü belirten Demircan, "Bu milli birlik ve beraberliği, büyük küçük her türlü sorun konusunda birlikte hareket edilmesini sağlayacak en önemli kurumlardan biri de medyadır. Anadolu Ajansı da burada çadırın orta direği olarak görev yapmaktadır." diye konuştu.