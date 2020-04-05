'Faslı gazeteciler arasında AA önemli bir yere sahip'

RABAT

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Makri, "Anadolu Ajansı'nın, tarafsız haberciliği ile dünyadaki sayılı haber ajansları arasına girdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Geçen yıl yaptığı Türkiye seyahatinde AA'yı ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten Makri, "AA'nın düzenlediği eğitim programlarıyla, ajans haberciliği ve savaş muhabirliği alanında büyük mesafe katettiğine şahit oldum. Farklı dillerdeki yayın dili sayısını 13'e çıkaran AA, bu alanda da büyük gelişme sağladı. AA, 2020 hedeflerinden biri olan 'dünyanın ilk 5 haber ajansı arasına girmek' için personelini çok iyi eğitiyor." diye konuştu.

"Faslı gazeteciler arasında haber kaynağı olarak AA önemli bir yere sahip"

Arapça bölümünün kurulmasından bu yana ajansı yakından takip ettiğini söyleyen Makri, AA'nın Ortadoğu ve Afrika'da önemli mesafeler katederek dünya kamuoyunun dikkatini çeken önemli gelişmeleri takip ettiğinin altını çizdi.

Makri sözlerini şu şekilde tamamladı:

"AA dahil olmak üzere tüm haber ajansları, temsil ettikleri ülkelerin siyasi ve diplomatik bakışını yansıtır. Türkiye'nin misyonunu ve siyasi olaylara bakışını AA'nın çok iyi yansıttığını söyleyebiliriz. Faslı gazeteciler arasında haber kaynağı olarak AA önemli bir yere sahip."

Muhabir: Mehmet Akif Turan