Fethiye'deki bir grup bedensel engelliden AA'ya kutlama

MUĞLA

Fethiye Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği üyeleri, dernek binası önünde toplanarak, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartı açtı.

Dernek Başkanı ve Fethiye Belediyesi Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanı Mustafa Bozbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının 98. yıl dönümünü kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

AA'nın doğru, dürüst ve ilkeli habercilik anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Bozbaş, "Dernek olarak bütün faaliyetlerimizi ajans takip ediyor. İlçemizde birçok engelli kardeşimizin başarısı ajans tarafından haber yapıldı. Engellilerin sürekli yanında olduğu için ajans bünyesinde bulunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin birçok ilinde AA'nın engellilerle ilgili çok güzel haberlere imza attığını ifade eden Bozbaş, bundan sonraki yıllarda da ajans bünyesinde daha güzel haberler yapılmasını temenni etti.

Muhabir: Ali Rıza Akkır