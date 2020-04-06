Hak-İş'ten AA'ya kutlama

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "AA'nın her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, nice başarılar diliyoruz" dedi.

ANKARA

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Anadolu Ajansının (AA) her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, nice başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Arslan, AA'nın kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önsezisi ile kurulan Anadolu Ajansının, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin gözü ve kulağı olma özelliğini her geçen gün daha da artırarak devam ettirdiğini belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Arslan, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 98 yıllık birikimiyle bugün sadece ulusal düzeyde değil başta Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde farklı dillerde yaptığı yayınlarla dikkati çeken gözde bir kurumumuzdur. Konfederasyonumuza bağlı Medya-İş Sendikamızın örgütlü olduğu AA'nın başarılı çalışmaları bizleri gururlandırmaktadır. AA'nın her türlü ön yargıdan uzak, objektif, doğru ve hızlı habercilik anlayışını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam ettireceğine inanıyor, nice başarılar diliyoruz."