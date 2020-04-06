İçişleri Bakanlığından Anadolu Ajansına kutlama

İçişleri Bakanlığı'ndan "Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, bugün 13 dilde yayını, 100 ülkede temsilciliği bulunan, dünyanın en önemli ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." denildi.