İçişleri Bakanlığından Anadolu Ajansına kutlama

ANKARA
İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, bugün 13 dilde yayın, 100 ülkede temsilciliği bulunan, dünyanın en önemli ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı’nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.— İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 6 Nisan 2018
Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Ajansının, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğu vurgulandı.
AA'nın, 13 dilde yayın yapan, 100 ülkede temsilciliği bulunan, dünyanın en önemli ajanslarından biri olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesine yer verildi.
Muhabir: İlkay Güder