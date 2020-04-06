İçişleri Bakanlığından Anadolu Ajansına kutlama

İçişleri Bakanlığı'ndan "Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, bugün 13 dilde yayını, 100 ülkede temsilciliği bulunan, dünyanın en önemli ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." denildi.

anasayfa > kurumsal haberler, AA 98 Yaşında 06.04.2018 Ankara

İçişleri Bakanlığından Anadolu Ajansına kutlama

ANKARA

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Ajansının, milli mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurduğu vurgulandı.

AA'nın, 13 dilde yayın yapan, 100 ülkede temsilciliği bulunan, dünyanın en önemli ajanslarından biri olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Muhabir: İlkay Güder

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