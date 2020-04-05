Milli Savunma Bakanı Canikli, "İlk haberlerini, TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları yayımlayarak yapan Anadolu Ajansı, dün olduğu gibi bugün de ilklerin öncüsü olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Anadolu Ajansının (AA) 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Anadolu Ajansının, ilk haberini TBMM'nin çıkardığı ilk yasaları yayımlayarak yaptığını belirten Bakan Canikli, "Anadolu Ajansı dün olduğu gibi bugün de ilklerin öncüsü olmaya devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne Milli Mücadele'nin sesi olan, ülkemizde ve dünyanın her yerinde güvenilir haberin kaynağı Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm emektarlarına muvaffakiyetler diliyorum." mesajını paylaştı.

Muhabir: Sarp Özer