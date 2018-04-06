Şampiyon sporcular AA'yı kutladı

ANKARA

Şampiyon sporcular, AA'nın Türk sporunun her zaman yanında yer aldığı mesajını paylaştı.

Sporcuların video mesajları şöyle:

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu: "Anadolu Ajansı, 100 yıla yakın tecrübesiyle habercilikte hep öncü olmuştur. Benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Başarılarının devamını dilerim."

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül: "Bugün günlerden 6 Nisan ve Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü. Ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizin haber kaynağı olan bu ajans, spor ve sporcumuzun her zaman yanında olmuştur. Özellikle müsabaka ve müsabaka dışında her zaman bizlerin yanında oldular. Spor ve sporcuya destek veren Anadolu Ajansının 98. yılını kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de desteklerini bekliyorum."

Milli atlet Eda Tuğsuz: "Anadolu Ajansı Türk atletlerinin her zaman yanında oldu. Birçok başarımıza bizimle birlikte tanıklık etti. Türkiye'nin gücünü bize hissettirdi. Bu yolda bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyorum."

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Anadolu Ajansı, Türk sporunun gelişmesi için her zaman sporcunun yanında yer almıştır. Bir asra yakın geçmişinde Türk güreşinin başarılarına ortak ve tanık olmuştur. Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bundan sonraki şampiyonluklarımızda da aynı şekilde yanımızda yer alacağına inanıyorum."

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bundan sonra da hep birlikte güzel başarılara ortak olacağız."

Ampute milli futbolcu Barış Telli: "Anadolu Ajansı her zaman yanımızda oldu. 2017 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda da yanımızdaydı. Hatta şampiyona sonrasında bulunduğum bir fotoğraf karesi Türkiye'nin sevinci olarak hafızalara kazındı. Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Dünya ikincisi milli okçu Yeşim Bostan: "Anadolu Ajansı, Türk sporunun her branşında sporcuların yanında yer almış ve gönüllü destekçisi olmuştur. Bizleri kamplarda ve yarışmalarda hiçbir zaman yalnız bırakmayan asırlık Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Milli modern pentatloncu İlke Özyüksel: "Bugün Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü. Anadolu Ajansı bugüne kadar hep benim yanımda oldu ve destek verdi. Bundan sonra da yanımda olacağının mutluluğunu yaşıyorum."

Muhabir: Hüseyin Doğru

