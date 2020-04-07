Türkmenler AA'nın 98. yaşını kutladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenleri Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti. Fotoğraf: AA/Mehmet Toktaş

HATAY

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Bayırbucak Türkmenleri Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan AA'nın kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İlçedeki YİBO Konteyner Kenti'nde kalan bir grup Türkmen temsilci, kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ve AA Hatay Temsilcisi Erdal Türkoğlu'nu kamp yakınlarındaki bir çay bahçesine davet etti.

Burada üzerinde "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazılı pasta Kaymakam Yüce ve Yayladağı Türkmendağı Kardeşlik Derneği Başkanı Muhammed Kömürcü tarafından kesilerek, Suriyeli çocuklara ikram edildi.

Kaymakam Yüce, yaptığı konuşmada, doğru haber deyince akla AA'nın geldiğini ifade ederek nice başarılı yıllar temennisinde bulundu.

Yayladağı Türkmendağı Kardeşlik Derneği Başkanı Kömürcü de özellikle Suriye savaşının başından bu yana AA'nın mazlumların sesini duyurmada çok önemli görev üstlendiğini kaydetti.

AA sayesinde Türkmendağı'ndaki gelişmelerin de dünya kamuoyuna yansıtıldığını anlatan Kömürcü, "İç savaşın başından bu yana mazlum halkın sesi olan AA, yalnızca Suriye'de değil, tüm Müslüman coğrafyasında gerçekleri dünyaya duyuruyor. Onlar bizleri unutmuyor, bizler de onları unutmadığımızı göstermek adına böyle bir etkinlik düzenledik. Allah Türkiye'yi ve kurumlarını başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

AA Adana Bölge Müdürü Firik de Türkmenlere teşekkür etti.

Muhabir: Mehmet Toktaş, Lale Köklü